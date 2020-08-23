کرونابیشترین آسیب رابه بخش گردشگری زده است/انتقاد ازعملکرد بانکها

به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد غضنفری شامگاه شنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به آسیب دیدگی جدی بخش گردشگری و خدمات در بحران کرونا گفت: کرونا به بخش گردشگری به میزان ۱۸۵ میلیارد تومان خسارت زد و همه ۴۵۴ واحد اقامتی را در اوج زمان گردشگری تعطیل و ۵ هزار نفر را بیکار کرد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم افزود: ما در همان ابتدای بحران خسارت‌ها را استحصال و گزارش را به مرکز منعکس کردیم و تصمیم گرفته شد ۶۴۲ میلیارد تومان در قالب بسته حمایتی دولت به فعالان گردشگری و اصناف آسیب دیده پرداخت کند.

به گفته وی، ۷۳ میلیارد تومان تاکنون اختصاص یافته است و تنها ۳۰ میلیارد تومان هم پرداخت شده است این بی رغبتی به دلیل مشکلات سامانه و یا شرایط سخت تسهیلات بوده که امید است با افزایش دامنه زمانی پرداخت و رفع شرایط متقاضیان بیشتری از این تسهیلات استفاده کنند.

غضنفری با اشاره به رشد ۶۸ درصدی سرمایه گذاری خارجی در قم گفت: تا قبل از شیوع بیماری کرونا بیش از ۳۰ میلیون دلار در حوزه سرمایه‌گذاری در استان ثبت‌شده که ۶۸ درصد رشد را نشان می‌دهد، امیدواریم این سرمایه ثبت‌شده را به مرحله جذب برسانیم.

وی افزود: مدیریت ارشد استان برای سرمایه‌گذار کارآمد، پرتوان و با اهلیت فرش قرمز پهن می‌کند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم درباره ارزیابی‌ها از نحوه اجرای دستورالعمل‌های بهداشتی در سطح شهر گفت: میزان رعایت این موارد به ۷۰ درصد رسیده و درمجموع در حوزه اصناف و صنعت به لحاظ رعایت پروتکل‌های بهداشتی وضعیت خوبی داریم.

وی با انتقاد از عملکرد بانک‌های استان در حمایت از تولید و توسعه استان قم گفت: بانک‌های استان اعم از بانک‌های خصوصی و دولتی هیچ نقش و اثرگذاری در توسعه و تولید استان نداشته‌اند و بر اساس مکاتباتی که انجام‌شده نقش بانک‌ها باید با عدد و رقم ملموس باشد اما به‌رغم رشد ۴۰ درصدی سپرده‌ها در بانک‌ها این اثرگذاری در توسعه و تولید استان ملموس نبوده است.