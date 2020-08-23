تعطیلی دوماهه طرح های عمرانی قم بخاطرکرونا/ریل گذاری مترو شروع شد

به گزارش خبرنگار مهر؛ محسن بهشتی شامگاه شنبه در گفتگو با اصحاب رسانه که همزمان با هفته دولت برگزار شد ضمن اشاره به پروژه‌های افتتاحی در هفته دولت گفت: قرار است ۲۱۱ پروژه در بخش‌های مختلف گردشگری، بهداشت و درمان، ورزشی و صنعت و عمرانی با اعتبار ۵ هزار و۳۷۶ میلیارد ریال به بهره برداری برسد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری قم در پاسخ به سوال خبرنگار مهر درباره اینکه کرونا چه تأثیری بر روند اجرایی پروژه‌های عمرانی قم داشته است گفت: کرونا به ویژه در زمان شروع پیک اول در اسفند ماه و فروردین ماه با شیوع بحران بر پروژه‌های عمرانی تأثیر منفی گذاشت و روند اجرایی را دو ماه تعطیل کرد.

وی افزود: اما از اواخر اردیبهشت ماه تاکنون اجرای پروژه‌های مختلف عمرانی روند عادی را طی و در حال انجام است و امسال هم زمان با هفته دولت مانند سال گذشته پروژه‌های مختلف و مهمی را افتتاح خواهیم کرد.

بهشتی با اشاره به پروژه متروی قم بیان کرد: در بحث متروی قم از یک ماه گذشته ریل گذاری آن شروع شده است و در ارتباط با بحث منوریل هم شهرداری و مسئولان شهری طی جلساتی که با وزیر و رئیس جمهور داشتیم قرار است اعتبار آن تأمین شود.