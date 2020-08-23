مجید یزدان پناه ظهر امروز دوم شهریور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به برنامه ریزی های انجام شده آمادگی لازم برای بازگشایی مدارس در هر وضعیتی وجود دارد.

وی افزود: ۹۹ درصد از دانش آموزان استان تاکنون ثبت نام کردند و یک درصد باقی مانده نیز مربوط به آزمون‌های استعدادهای درخشان است که در چند روز آینده وضعیت آنان نیز مشخص و ثبت نام آنها تکمیل خواهد شد.

یزدان‌پناه گفت: با توجه به برنامه ریزی انجام شده در آموزش و پرورش استان کرمانشاه: رتبه نخست در کلاس بندی و رتبه دوم در ثبت نام مدارس و ثبت نام کتب درسی را در کشور داریم.

وی با توجه به شیوع بیماری کرونا و لزوم پیشگیری از این بیماری، افزود: آموزش و پرورش استان آماده تا در هر وضعیتی که صورت بگیرد کلاس‌ها را مطابق نظر ستاد مبارزه با کرونا برگزار کند و در صورت اعلام وضعیت سفید در استان، دانش آموزان در مدارس حضور می‌یابند و در وضعیت زرد حضور همراه با آموزش مجازی و در وضعیت قرمز صرفاً آموزش مجازی صورت می‌گیرد.

مدیرکل آموزش و پرورش از تهیه ۱۷۷ هزار بسته آموزش مجازی قاصدک برای دانش آموزان ابتدایی خبر داد، و گفت: این بسته‌ها دانش آموزان را در تمرین در منزل کمک می‌کند و از طریق مدیران مدارس در اختیار دانش آموزان قرار می‌گیرد.

وی عنوان کرد: خانواده‌ها نگران نباشند، آموزش و پرورش طبق نظر ستاد مبارزه با کرونا عمل می‌کند و هیچ خانواده‌ای را مجبور به حضور فرزندان در مدارس و تحت فشار قرار نمی‌دهد.

این مقام مسؤول تصریح کرد: اولویت است که با توجه به اهمیت پایه اول ابتدایی کلاس اولی‌ها با هماهنگی خانواده‌ها حتماً در مدرسه حضور داشته باشند، زیرا هیچ نوع آموزشی جایگزین آموزش حضوری برای این پایه نمی‌شود.

وی ادامه داد: این اداره آماده است که با رعایت اصول بهداشتی از تمام کلاس‌ها و معلمان مدارس در راستای آموزش پایه اول ابتدایی استفاده کند.

وی از برگزاری مانور بازگشایی مدارس در استان خبر داد، و گفت: برای ایجاد هماهنگی و شناسایی نقاط ضعف و قوت در هفته جاری یک مدرسه در شهر کرمانشاه و یک مدرسه در روانسر مانور بازگشایی را انجام می‌دهند.

یزدان‌پناه گفت: در استان کرمانشاه کنکور سراسری در ۲۰۷ مدرسه برگزار شد که قبل از برگزاری کنکور عملیات ضدعفونی صورت گفت و تا ۱۵ شهریور دو مرتبه دیگر توسط نیروهای ارتش، سپاه و بسیج و کمک سایر دستگاه‌ها اجرایی عملیات ضدعفونی انجام خواهد شد.

وی اضافه کرد: در برگزاری کنکور امسال نسبت به سال گذشته تخلفات بسیار کمتری صورت گرفت و کنکور با مطلوب‌ترین شکل ممکن برگزار شد.



مدیر کل آموزش و پرورش استان کرمانشاه در پایان گفت: معاونت سواد آموزی اداره کل آموزش و پرورش استان کرمانشاه نیز موفق شده از ۲۵ شاخص در ۱۴ شاخص رتبه اول را کسب نماید که توسط وزیر کشور از استاندار کرمانشاه در این زمینه تشکر و قدردانی شد.

گفتنی است که شعار کشوری آموزش ابتدایی امسال معلم تسهیل گر دانش آموز راهبر و مدرسه تولیدگر است.