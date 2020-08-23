امضای توافقنامه با آمریکا به نفع امنیت و ثبات عراق نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المعلومه، «عبدالامیر نجم» نماینده ائتلاف الفتح عراق، اعلام کرد که توافقنامه های امضا شده از سوی مصطفی الکاظمی نخست وزیر این کشور با آمریکا به نفع امنیت و ثبات عراق نیست.

وی افزود: الکاظمی باید به مصوبه پارلمان عراق مبنی بر خروج نظامیان آمریکایی از این کشور پایبند باشد اما شاهد توافق بغداد و واشنگتن در خصوص باقی ماندن نظامیان آمریکایی به مدت ۳ سال در عراق هستیم.

نجم بیان کرد: امضای چنین توافقنامه ای با آمریکایی ها در حوزه اختیارات الکاظمی نبوده و نقض اراده مردم و قانون اساسی عراق به شمار می رود.

وی اضافه کرد: نیروهای سیاسی ملی در این خصوص سکوت نخواهند کرد.

این نماینده عراقی افزود: توافقنامه باقی ماندن نظامیان آمریکایی در عراق تمدید اشغالگری این کشور به شمار می رود و قابل قبول نیست. امضای توافقنامه های مربوط به همکاری دو جانبه در بخش انرژی نیز به نفع عراق نیست.

دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در جریان نشست اخیر خود با الکاظمی در واشنگتن مدعی شده بود که خروج نظامیان آمریکایی از عراق به ۳ سال زمان نیاز دارد.