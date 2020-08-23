۲ شهریور ۱۳۹۹، ۹:۴۴

پنجره مهر؛

هر خانه یک حسینیه / سنت اصیل روضه‌های خانگی احیا می‌شود

قم - با توجه به شیوع کرونا و محدودیت‌های برگزاری مراسم عزاداری طرح هر خانه یک حسینیه در حال اجراست تا هم عزاداری‌ها برقرار باشد و هم سلامت مردم حفظ شود.

رضا عزت زمانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه در شرایط حساس شیوع کرونا قرار داریم و باید بر اساس فرمایشات رهبر معظم انقلاب اصول بهداشتی را رعایت کنیم گفت: عزاداری امام حسین (ع) تعطیل نمی‌شود، اما باید در مراسم‌های عزاداری به‌دقت اصول بهداشتی که توسط کادر درمان توصیه شده رعایت کنیم.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان قم با تاکید بر اینکه مراسم‌ها باید کوتاه‌تر از قبل و تعداد افراد باید کمتر باشد گفت: طرح هر خانه یک حسینیه بر اساس همین دستورالعمل شکل گرفته تا هم سنت حسنه روضه‌های خانگی احیا شود و هر خانواده در جمع محدود خودش روضه بگیرد همه اصول بهداشتی را رعایت کنیم.

وی افزود: بر اساس هماهنگی با شهرداری قم به‌عمل آمده قرار شده است سامانه ۱۳۷ پل ارتباطی مردم با ما باشد تا از این طریق خانواده‌هایی که نیاز به مبلغ و روحانی دارند از سامانه با ما در ارتباط باشند و مجموعه سازمان تبلیغات روحانیون را برای آنها اعزام می‌کند.

