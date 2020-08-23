خطوط قرمز شبکه «سلامت» برای دعوت از کارشناس پزشکی/ اسپانسر نداریم

سهیل سلیمانی تهیه‌کننده و کارگردان «کشیک سلامت» در گفتگو با خبرنگار مهر درباره اینکه برنامه چقدر توانسته مرجع مخاطبان در حوزه مسایل پزشکی باشد، گفت: توانسته‌ایم مخاطب قابل قبولی جذب کنیم اما هنوز تا جایی که بتوانیم تاثیرگذار باشیم، موج در رسانه ایجاد و خط‌دهی کنیم، فاصله زیادی داریم. در چند نمونه مانند بحث‌های داغی که در مورد کنکور، ایمنی و ماسک داشتیم، بلافاصله پس از برنامه تاثیرات آن‌ها را دیدیم. ما به دنبال این هستیم که مرجع دقیقی برای مخاطب باشیم تا مسائل پزشکی و سلامت را در برنامه ما دنبال کند.

وی با اشاره به امکان تولید برنامه در فصل‌های بعد افزود: فعلاً برنامه‌ریزی برای فصل دوم تا پایان امسال است. یعنی از روز ۲۷ تیر که پخش فصل دوم آغاز شد تا پایان سال به تعداد ۳۵ برنامه ادامه خواهد داشت.

سلیمانی در خصوص حضور اسپانسر در «کشیک سلامت» و استفاده از کارشناسان در آن توضیح داد: در برخی از برنامه‌ها که خارج از شبکه سلامت ساخته می‌شوند این مشکل وجود دارد که خود پزشکان اسپانسر برنامه می‌شوند و هزینه‌ای را تقبل می‌کنند. اما در شبکه سلامت مخصوصاً از زمانی که دکتر مهدی قاسمی مدیر شبکه شد، بزرگ‌ترین خط قرمز برای حضور کارشناسان در برنامه‌ها این است که اولاً عضو هیات علمی دانشگاه‌ها باشند و دوم اینکه در حوزه خود حاذق و حرفی برای گفتن داشته باشند. برنامه «کشیک سلامت» حتی از این ماجرا یک قدم جلوتر است یعنی پس از اینکه در اتاق فکر و شورای سردبیری موضوعات تعیین می‌شوند روی مهمان‌ها هم بحث و جدل پیش می‌آید. برخی مهمانان ما از صاحب منصب‌های دولتی، بعضی از نمایندگان مجلس، افرادی که رده و منصبی در حد مدیرکل و معاون وزیر دارند، هستند. کارشناسان هم همگی از اساتید دانشگاه انتخاب می‌شوند.



او ادامه داد: برنامه «کشیک سلامت» اسپانسر ندارد و نخواهد داشت. چون مدیر شبکه اعتقاد دارد که این برنامه قرار است مطالبات مردم را پیگیری کند و نباید اسپانسر داشته باشد که آسیبی به این موضوع وارد شود. همچنان تلاش می‌کنیم اساتید در برنامه ما باشند و امیدوارم این اتفاق برای دیگر برنامه‌ها هم بیافتد و شاهد اسپانسر شدن پزشکان نباشیم‌.

سلیمانی در پاسخ به این سوال که چرا هنوز میان برنامه‌های سلامت‌محور در تلویزیون و برنامه‌های حوزه سلامت و برندشده در شبکه‌های دنیا فاصله وجود دارد، عنوان کرد: فاصله موجود میان شبکه سلامت ما و برنامه‌های برند شده در دنیا از دو منظر است؛ نمی‌توانیم همه برنامه‌ها را از لحاظ تعداد مخاطب مقایسه کنیم چون برخی از برنامه‌های برند سلامت مانند «ضربان» و «مادر کودک تندرستی» داریم که سال‌هاست ساخته می‌شوند و مخاطب خاص خود را دارند. اما به هر حال نمی‌توان این را کتمان کرد که برنامه‌های ما با برنامه‌های برند شده در دنیا نه یک قدم بلکه چند قدم فاصله دارند.

وی اضافه کرد: مهم‌ترین عامل در این تفاوت‌ها بودجه است. زمانی که بودجه مناسب داشته باشید، ساختار برنامه را از ابتدا درست طراحی کنید، هزینه کنید و اتاق فکر درست داشته باشید و هر بخش مسئول داشته باشد، نتیجه بهتر حاصل می‌شود. نمایش هم مهم است؛ از این منظر که برنامه دکور خوب، میان‌برنامه چشم‌نواز، آیتم‌های درجه یک داشته باشد. همچنین انتخاب کارشناس و مجری نیز اهمیت دارد. موضوع دیگر محتوا است که من فکر می‌کنم در این مورد مخصوصاً در برنامه‌هایی که سعی شده اطلاعات علمی و درست به مخاطب داده شود، از دنیا عقب نیستیم. برخی برنامه‌ها هم از لحاظ علمی جلوتر از دنیا هستند. یکی از تمهیداتی که در شبکه سلامت انجام شده این است که برای همه برنامه‌ها اتاق فکر و سردبیری انتخاب شده است.

تهیه کننده «کشیک سلامت» در پایان تاکید کرد: مهم‌ترین ایراد ما مسائل مالی، تبلیغات مناسب و بسترسازی برای جذب مخاطب است. به نظر من برنامه‌های شبکه سلامت به عنوان یک شبکه مادر تخصصی باید در دیگر شبکه‌ها هم بازپخش و تبلیغ شوند.

برنامه «کشیک سلامت» هر جمعه ساعت ۱۹ از شبکه سلامت پخش می‌شود.