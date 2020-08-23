پاسخگویی به مردم مصداق امر به معروف در دستگاه های اجرایی است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار علی قاسمی صبح یکشنبه در شورای امر به معروف و نهی از منکر سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی ضمن تسلیت ایام عزاداری اباعبدالله الحسین (ع) و گرامیداشت هفته امر به معروف و نهی از منکر گفت: امربه معروف دو فریضه‌ای هستند که همه امور اسلام و مسلمین به آنها بستگی دارد، اما بعضاً فراموش شده‌اند.

وی با اشاره به اینکه طبق قانون، فریضه امر به معروف و نهی از منکر بر عهده همه مسئولان و مردم نهاده شده است، افزود: با وجود کارهای صورت گرفته در این راستا اما هنوز راه طولانی برای رسیدن به آنچه مورد انتظار است، در پیش داریم.

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر خراسان جنوبی با اشاره به اینکه قانون امر به معروف در سال ۹۴ توسط مجلس تصویب و ابلاغ شد و در این قانون رئیس دستگاه اجرایی رئیس شورای امر به معروف هر دستگاه است، افزود: شورای امر به معروف دستگاه‌های اجرایی هر ماه یکبار باید تشکیل و اگر چالش‌هایی وجود دارد برطرف شود.

سردار قاسمی با تشریح این موضوع که امر به معروف و نهی از منکر تنها در موضوع حجاب و عفاف خلاصه نمی‌شود، بلکه در ادارات هر موضوعی که باعث به زحمت افتادن ارباب رجوع و نارضایتی مردم گردد، مصداقی از منکر است، گفت: برای ترویج معروفات گروه‌های طلایه داران امر به معروف تشکیل می‌شود که در محیط‌هایی که شرایط خیلی فراهم نیست کار را انجام دهند.

وی با اشاره به اینکه شورای امر به معروف باید موانع را از سر راه عامران بردارد، افزود: با تلاش‌هایی که در استان می‌شود مظاهر خلاف شئونات اسلامی به ندرت دیده شده اما باز هم گاهی مواردی وجود دارد که تذکر داده می‌شود.

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر خراسان جنوبی با اشاره به اینکه هدف ما فقط در حوزه عفاف و حجاب نیست؛ بلکه درست کار کردن مدیران، پاسخگویی به مردم و حل مشکلات آنها از مصداق‌های امر به معروف در ادارات است، گفت: آیت الله عبادی، نماینده ولی فقیه در استان هم همواره بر این نکته تاکید دارند که مسئولان استان فراتر از قانون عمل نکنند و برای مردم زحمت و مشکل ایجاد نکنند.

وی با اشاره به اینکه بخشی از فریضه امر به معروف موضوع مطالبه گری است که در حال انجام است، گفت: مردم باید در رسانه‌های مختلف و تریبون‌هایی که دارند، به مردم عملکرد خود و دستگاهشان را توضیح دهند که تاکنون چه کردند و چه برنامه‌ای برای آینده دارند.