«بورس» را در چند دقیقه یاد بگیرید

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «بورس در چند دقیقه» اولین کتاب تألیفی مجموعه پرمخاطب «در چند دقیقه» است که به‌تازگی وارد بازار نشر شده است. کتاب دایره‌المعارفی کوچک و مصور «بورس در چند دقیقه»، مناسب برای آشنایی مقدماتی با بورس است. این کتاب در ۶ فصل، مفاهیم کلیدی بورس را به زبان ساده برای مخاطب توضیح داده است. فصل‌های این کتاب شامل عناوین شناخت، مفاهیم و تعاریف، مفاهیم اقتصادی، مفاهیم مالی، مفاهیم کاربردی و تجزیه و تحلیل است.

از آنجا که حضور در بورس و سرمایه گذاری، کاری تخصصی است، مؤلفان تلاش‌کرده‌اند تا مطالب را به صورت مفید و کاربردی بیان کنند. در این کتاب به حدود ۲۰۰ موضوع مرتبط با بورس، پرداخته شده و به هر موضوع تقریباً یک صفحه اختصاص داده شده است.

مؤسسه نشر شهر تاکنون ۱۲ عنوان از سری کتاب‌های «در چند دقیقه» را ترجمه و منتشر کرده که اکثر این کتاب‌ها چند مرتبه تجدید چاپ شده‌اند. همچنین چهار عنوان دیگر از این مجموعه نیز ترجمه شده است و به زودی منتشر خواهد شد.

«بورس در چند دقیقه» در قطع خشتی کوچک و در ۴۱۹ صفحه و با قیمت ۳۳ هزار تومان روانه بازار شده است. این کتاب را می توانید از باغ کتاب تهران و کتابفروشی‌های معتبر تهیه کنید.