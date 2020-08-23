به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی استانداری کردستان، حسین خوش اقبال در دومین جلسه شورای اداری شهرستان بانه ضمن تبریک فرا رسیدن هفته دولت، اظهار داشت: مهمترین راهکار مقابله با توطئه‌های دشمنان همراهی و همگامی ملت و دولت و دفاع از آرمان‌های انقلاب و رهبر معظم انقلاب است.

وی با بیان اینکه شهدای دولت را باید الگوی خود در خدمتگزاری به مردم قرار دهیم، افزود: اگر دولت با مردم و مردم نیز با دولت و نظام همراه باشند از همه موانع و سختی‌ها عبور خواهیم کرد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان با اشاره به شکست سنگین آمریکا در سازمان ملل، ادامه داد: بی سابقه ترین اتفاق در ۷۰ سال گذشته این بود که طرحی را که آمریکا به شورای امنیت سازمان ملل ارائه داد، رد شد و این نشان از بزرگی ایران اسلامی و حقانیت این ملت است.

خوش اقبال یادآور شد: در دولت دوازدهم حداکثر مدیران بومی و اهل سنت در پست‌های مدیریتی بکارگیری شده که برای استان و مردم اهمیت ویژه ای دارد و بایستی این مدیران توانمند در عرصه‌های مختلف خدمتگزاری صدیق برای مردم باشند.

وی بیان کرد: در دولت هفت سمت مدیر کلی، معاون فرماندار و بخشدار به بانوان واگذار شد و ۶۱ دهیار و ۲۳ نفر به عنوان شوراهای اسلامی شهر و روستا فعالیت می‌کنند البته بانوان بر اساس شایستگی در عرصه‌های مختلف مدیریتی درخشیدند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان گفت: برگزاری کنگره ۵۴۰۰ شهید کردستان و کنگره بین المللی مشاهیر و مفاخر کرد از جمله اقدامات خوبی است که در عرصه فرهنگی و سیاسی استان اتفاق افتاد و ثبت شهر سنندج به عنوان شهر موسیقی خلاق با توجه به جایگاه فرهنگی و هنری مردم انجام شد.

خوش اقبال به اشاره به دیگر اقدامات مهم دولت در کردستان، اظهار داشت: تشکیل خانه احزاب در کردستان یکی دیگر از اقدامات دولت در راستای توسعه سیاسی و فرهنگی استان بود تا همه جریان‌های سیاسی داخل نظام بتوانند فعالیت کنند و در تصمیم گیرها و تصمیم سازی های استان اظهار نظر کنند که در این رابطه ۵۰ دفتر و شعبه در استان شکل گرفته و از ۱۲ مورد به ۴۸ مورد افزایش یافته است.

وی به افزایش ۱۳ برابری تشکل و انجمن‌های مردمی در کردستان اشاره کرد و افزود: در گذشته ۴۵ انجمن در کردستان فعالیت می‌کرد که امسال ۶۰۰ انجمن و تشکل مردمی فعال است که این نشان می‌دهد تشکل‌ها می‌توانند در چارچوب قوانین و مقررات فعالیت داشته باشند.