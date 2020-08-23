استاندار گیلان به مقام شامخ شهدا ادای احترام کرد

به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز (یکشنبه) همزمان با آغاز هفته دولت ارسلان زارع استاندار گیلان و جمعی از مدیران دستگاه‌های اجرایی با حضور در گلزار شهدای رشت با نثار شاخه گل و قرائت فاتحه به مقام شامخ شهدا ادای احترام کردند.

لازم به ذکر است با توجه به شیوع ویروس کرونا و تأکید ستاد ملی مبارزه با کرونا مبنی بر جلوگیری از ایجاد تجمع این مراسم بدون سخنرانی و با حضور محدود مسئولان برگزار شد.

همچنین روز گذشته استاندار گیلان با ابلاغ دستور العملی اعلام کرد در افتتاح پروژه‌های هفته دولت همانند سال‌های گذشته تجمع برگزار نخواهد شد و این مراسم با حضور محدود مسئولان برگزار می‌شود.