۲ شهریور ۱۳۹۹، ۸:۴۴

در آغاز هفته دولت؛

استاندار گیلان به مقام شامخ شهدا ادای احترام کرد

رشت- استاندار گیلان همزمان با آغاز هفته دولت با حضور در گلزار شهدا رشت به مقام شهدا ادای احترام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز (یکشنبه) همزمان با آغاز هفته دولت ارسلان زارع استاندار گیلان و جمعی از مدیران دستگاه‌های اجرایی با حضور در گلزار شهدای رشت با نثار شاخه گل و قرائت فاتحه به مقام شامخ شهدا ادای احترام کردند.

لازم به ذکر است با توجه به شیوع ویروس کرونا و تأکید ستاد ملی مبارزه با کرونا مبنی بر جلوگیری از ایجاد تجمع این مراسم بدون سخنرانی و با حضور محدود مسئولان برگزار شد.

همچنین روز گذشته استاندار گیلان با ابلاغ دستور العملی اعلام کرد در افتتاح پروژه‌های هفته دولت همانند سال‌های گذشته تجمع برگزار نخواهد شد و این مراسم با حضور محدود مسئولان برگزار می‌شود.

