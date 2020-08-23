تظاهرات یمنی ها در صنعاء/ ماهیت واقعی حاکمان امارات مشخص شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، ساکنان بخش های مختلف صنعاء پایتخت یمن با برگزاری تظاهرات و تجمعات اعتراض آمیز، اقدام امارات در عادی سازی روابط با دشمن صهیونیستی را محکوم کردند.

آنها در این تظاهرات شعار «حزب شیطان شکست می خورد» را سر دادند.

معترضان یمنی اعلام کردند که عادی سازی روابط با دشمن صهیونیستی خیانت به آرمان فلسطین به شمار می رود و محکوم است.

خالد موسی عضو انجمن علمای یمن در جریان این تظاهرات اعلام کرد که اقدام امارات، ماهیت واقعی حاکمان این کشور را نشان داد.

معترضان یمنی از ملت های عراق، سوریه و لبنان خواستند با شجاعت کامل به مبارزه خود با دشمن صهیونیستی و متجاوزان ادامه دهند.

قبایل یمن نیز با برگزاری یک نشست در صنعاء حمایت خود را از آرمان فلسطین اعلام کردند. آنها بیان کردند که مسأله فلسطین یک مسأله محوری بوده و عادی سازی با دشمن صهیونیستی جرم محسوب می شود.