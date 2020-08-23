به گزارش خبرنگار مهر، رقابت های مهارت های فردی (skill challenge) طی روزهای گذشته از طرف فدراسیون جهانی بسکتبال (فیبا) و با حضور ناظر ایرانی این فدراسیون در سالن بسکتبال آزادی برگزار و فیلم مربوط به هر یک از دیدارهای آن هم طبق دستور العمل های اجرایی برای فیبا ارسال شد.

تیم های بسکتبال زیر ۱۷ سال دختران و پسران ایران در جریان این رقابت ها با کسب نتایج لازم مقابل سنگاپور، فیجی، پاپوا گینه نو و ساموا (دختران) و تاییتی، ساموا، پاپوا گینه نو و مغولستان (پسران) تا مرحله فینال هم پیش رفتند.

در پایان برگزاری مسابقات مهارت های فردی، فدراسیون جهانی بسکتبال به صورت مکتوب از حضور فعالانه ایران در این رقابت ها تقدیر کرد. این فدراسیون همچنین در مکاتبه با فدراسیون کشورمان آدرس هر یک از بازیکنان تیم های دختران و پسران کشورمان در رقابت های مهارت های فردی شرکت کرده بودند را دریافت کرده تا با ارسال هدایی از حضور و عملکرد آنها تقدیر کند.

فیبا در مورد هدایای در نظر گرفته شده اعلامی نداشته اما تاکید کرده که این تقدیر به زودی انجام خواهد شد.