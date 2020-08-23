  1. ورزش
  2. توپ و تور
۲ شهریور ۱۳۹۹، ۹:۱۱

تقدیر «فیبا» از ایرانی‌های حاضر در مسابقات مهارت های فردی

تقدیر «فیبا» از ایرانی‌های حاضر در مسابقات مهارت های فردی

فدراسیون جهانی بسکتبال (فیبا) قصد دارد با اهدای هدایایی از بازیکنان ایرانی شرکت کننده در مسابقات مهارت‌های فردی نوجوانان تقدیر کند.

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت های مهارت های فردی (skill challenge) طی روزهای گذشته از طرف فدراسیون جهانی بسکتبال (فیبا) و با حضور ناظر ایرانی این فدراسیون در سالن بسکتبال آزادی برگزار و فیلم مربوط به هر یک از دیدارهای آن هم طبق دستور العمل های اجرایی برای فیبا ارسال شد.

تیم های بسکتبال زیر ۱۷ سال دختران و پسران ایران در جریان این رقابت ها با کسب نتایج لازم مقابل سنگاپور، فیجی، پاپوا گینه نو و ساموا (دختران) و تاییتی، ساموا، پاپوا گینه نو و مغولستان (پسران) تا مرحله فینال هم پیش رفتند.

در پایان برگزاری مسابقات مهارت های فردی، فدراسیون جهانی بسکتبال به صورت مکتوب از حضور فعالانه ایران در این رقابت ها تقدیر کرد. این فدراسیون همچنین در مکاتبه با فدراسیون کشورمان آدرس هر یک از بازیکنان تیم های دختران و پسران کشورمان در رقابت های مهارت های فردی شرکت کرده بودند را دریافت کرده تا با ارسال هدایی از حضور و عملکرد آنها تقدیر کند.

فیبا در مورد هدایای در نظر گرفته شده اعلامی نداشته اما تاکید کرده که این تقدیر به زودی انجام خواهد شد.

کد مطلب 5005694
زینب حاجی حسینی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها