ایرانی ها سالانه چقدر مواد لبنی مصرف می کنند

جلال الدین میرزای رزاز، در گفتگو با خبرنگار مهر، به آسیب های ناشی از مصرف پایین شیر و لبنیات در کشور اشاره کرد و گفت: مهم ترین عارضه کمبود مصرف لبنیات، ابتلا به پوکی استخوان است.

وی با اعلام اینکه سرانه مصرف شیر و مواد لبنی در ایران حدود ۶۵ تا ۷۰ لیتر است، افزود: این سرانه در کشورهای توسعه یافته حدود ۲۰۰ لیتر است که نشان می دهد مصرف لبنیات در کشورمان مطلوب نیست.

میرزای رزاز، خواص مفید شیر و لبنیات را مورد تاکید قرار داد و گفت: مصرف شیرهایی که حداکثر ۳ درصد چربی دارند، عامل مهمی در پیشگیری افراد از ابتلا به انواع بیماری ها تلقی می شود.

رئیس انجمن تغذیه ایران، با اشاره به شیوع کرونا، مصرف مواد لبنی را برای تقویت سیستم ایمنی بدن مورد تاکید قرار داد و افزود: مهم ترین راهکار مقابله با بیماری های ویروسی و عفونی، تقویت سیستم ایمنی بدن است که در این بین، نقش لبنیات را نمی توان منکر شد.

وی گفت: محصولات لبنی که در کارخانجات صنایع غذایی کشور تهیه و تولید می شود، کاملا مطمئن و سلامت است. بنابراین، توصیه ما به هموطنان، استفاده از محصولات لبنی پاستوریزه و استرلیزه است.