عزاداری های محرم را با پیوست سلامت و پرشور برگزار کنیم

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد حسین زادگان در حاشیه ستاد ملی مقابله با کرونا با اشاره به اینکه تا قبل از شروع ماه محرم شاهد اخبار خوبی در روند کاهشی ویروس کرونا در استان مازندران بودیم چرا که نشان میدهد مردم با رعایت پروتکلهای بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی به قطع زنجیره ویروس کرونا کمک کرده اند، خاطرنشان کرد: با فرا رسیدن ایام عزاداری ماه محرم برای همه ما مهم است که در قالبهای مختلف، عزاداریها را در شیوههای جدید با پیوست سلامت پرشور برگزار کنیم.
وی با بیان این که برگزاری عزاداری پرشور برای سرور و سالار شهیدان به هیچ وجه در تضاد با پروتکلها نیست و میتواند در قالبهای طرح شده باشد، اظهار نمود: در موضوع هر خانه یک حسینیه و برگزاری مراسم عزاداری در فَضای باز برنامههای خوبی پیش بینی شده است که جای تشکر دارد و میبایست به تعداد این نوع برنامهها افزوده شود.
استاندار ادامه داد: فضای عزاداری در شهرستانها میتواند شور و شوق عاشورایی و محرم را به صورت خاص ایجاد کند که ضرورت دارد شهرداریها تبلیغات محیطی را در این راستا جهت برگزاری هرچه با شکوه تر گسترش دهند.
احمد حسین زادگان تصریح کرد: نگرانی از عدم رعایت و عدم جدی گرفتن کنترل ویروس کرونا در بعضی از هیئتها و مراسم موضوع مهمی است که میتواند طی یکی دو هفته اخیر منجر به افزایش روند شیوع ویروس کرونا گردد و خود را در تغییر آمار مبتلایان نشان دهد.
وی گفت: براساس اعلام رسمی ستاد ملی مقابله با کرونا برگزاری مراسم عزاداری در فضای مسقف به هر شکل ممکن ممنوع اعلام شده است.
رئیس ستاد مقابله با کرونا مازندران با بیان این که در مازندران با شرایط خاص و وجود فضاهای وسیع و باز فراوان برای عزاداری روبرو هستیم، در موارد خاص و استثنایی به فرمانداران اختیار تصمیم گیری را تفویض کرده ایم، هرچند همه این محدودیتها برای حفظ سلامت مردم میباشد، عنوان کرد: با وجود اینها، نگران هستیم و انتظار داریم تا با رعایت همه دستورالعملها و پروتکلهای بهداشتی، روند افزایشی مجدد ویروس کرونا را شاهد نباشیم.
وی خاطرنشان کرد: صدا و سیما نقش مهمی در پوشش برگزاری مراسم عزاداری ماه محرم دارد و در روزهای اخیر عملکرد خوبی داشته است و مردم نباید گمان کنند کرونا تمام شده است هرچند اوضاع بهتر شده است لذا برای حفظ سلامت و جان عزیزان خود، پروتکلهای بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی را رعایت کنند تا ماه محرم مهملی نشود جهت درگیر شدن بیشتر مردم با ویروس کرونا و مردم با عزاداری در چارچوب مصوبات ستاد ملی کرونا که کار کارشناسی زیادی روی آن صورت گرفته است کادر درمان که در اوج فداکاری و خستگی قرار دارند را یاری رسانند تا انشا الله شاهد محرم باشکوهتری باشیم.
نظر شما