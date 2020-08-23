۲ شهریور ۱۳۹۹، ۹:۰۰

استاندار کردستان:

ساماندهی ورودی های شهر سنندج موجب رونق گردشگری می شود

سنندج - استاندار کردستان با تاکید بر ساماندهی ورودی شهر سنندج از سمت همدان، ‌گفت: ساماندهی ورودی شهر سنندج علاوه بر حل مشکلات ترافیکی به رونق گردشگری کمک می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، بهمن مرادنیا شامگاه شنبه در جلسه ساماندهی ورودی شهر سنندج از سمت همدان ضمن تاکید بر ساماندهی این ورودی از سوی شهرداری، اظهار داشت: این ورودی از اهمیت خاصی هم از لحاظ ترافیکی و نیز فضای که برای مسافران و گردشگران ترسیم می‌کند برخوردار است.

وی تاکید کرد که در کنار حل مشکلات ترافیکی و روان‌سازی از مسیر پلیس راه تا میدان محمدی برای منظر و زیباسازی حتماً برنامه‌ریزی شود.

استاندار کردستان اجرای این پروژه را بسیار با اهمیت خواند و افزود: شهرداری سنندج با کمک دستگاه‌های مرتبط اجرای میدان همسطح در ورودی نایسر، ایجاد لاین کنارگذر، ساماندهی میدان محمدی و ورودی شهرک صنعتی را با قید فوریت پیگیری و اجرا کند.

مرادنیا محل تامین اعتبارات مورد نیاز پروژه را استانی و نیز اعتبارات شهرداری عنوان کرد و یادآور شد: شهرداری سنندج در جاهایی که نیاز به تعریض است برای تملک اراضی اقدام کند.

