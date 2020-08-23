۳ هزار طرح در چهارمحال و بختیاری به بهره برداری رسیده است

به گزارش خبرنگار مهر، اقبال عباسی شامگاه شنبه در جلسه کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایه‌گذاری چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه بیش از سه هزار و ۷۲۶ طرح طی سه سال گذشته تاکنون در این استان به بهره برداری رسیده است، اظهار داشت: این تعداد طرح نقش مهمی در توسعه و پیشرفت استان در بخش‌های مختلف داشته است.

وی گفت: در هفته دولت سالجاری ۳۴۸ طرح در چهارمحال و بختیاری افتتاح و کلنگ‌زنی می‌شود.

استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: برای اجرای و تکمیل این طرح‌ها اعتباری بالغ بر ۵۶۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شد.

وی تاکید کرد: با بهره برداری این از این طرح ۹۰۰ شغل جدید ایجاد می‌شود.

استاندار چهارمحال و بختیاری با اشاره به اجرای طرح دهکده فرش در این استان، عنوان کرد: اجرای دهکده فرش در این استان زمینه ساز توسعه فرش بافی در این استان می‌شود.

وی عنوان کرد: دهکده فرش توسط سرمایه گذار و بخش خصوصی ایجاد می‌شود.

استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: تمهیدات لازم برای اجرای این طرح در استان در نظر گرفته شده است.