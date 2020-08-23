کنترل تردد بیش از ۸۰۰ فروند شناور تفریحی در شهرستان مرزی آستارا

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ نوذر مرادی صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: منظور تأمین نظم و امنیت گردشگران جهت پیشگیری از وقوع هرگونه حادثه ناگوار در خارج از طرحهای سالم سازی دریا، دریابانان شهرستان مرزی و ساحلی آستارا با حضور پر رنگ در آغاز تعطیلات تابستانی، تمامی محدودههای این طرحها را تحت پوشش خود قرار دادند.
وی افزود: کنترل بیش از ۸۰۰ فروند شناور تفریحی از آغاز طرح سالم سازی دریا بر عهده دریابانان هنگ مرزی آستارا بود که از اواخر خردادماه سال جاری آغاز شد.
فرمانده هنگ مرزی آستارا با اشاره به اینکه با اجرای گشتهای دریایی به صورت مستمر در مناطق خارج از طرحهای سالم سازی نظارتهای لازم انجام شد، گفت: نظارت کامل بر عملکرد قایقهای مسافربری در مرز ساحلی آستارا انجام شد و با هرگونه تخلف دریایی در سطح حوزه استحفاظی این شهرستان مرزنشین شمال کشور برخورد به عمل آمد.
وی با بیان اینکه نیروهای هنگ مرزی آستارا در آمادگی کامل به سر میبرند، افزود: مرزبانان و مرزنشینان دو بال تأمین امنیت پایدار هستند.
مرادی، وحدت و همراهی مرزبانان و مرزنشینان را لازمه تأمین امنیت پایدار دانست و تصریح کرد: این دو قشر همانند دو بال جدا نشدنی در تأمین امنیت مناطق مرزی مؤثر هستند.
