۳۲۱ پرونده قاچاق کالا و ارز در قزوین تشکیل شد

هوشنگ محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در شرایطی که مشکلات اقتصادی، نگرانی مردم را بیشتر کرده است توجه به تنظیم بازار و کنترل قیمتها از کارهای مهمی است که باید مورد توجه اصناف و اتحادیهها قرار گیرد.
وی بیان کرد: با تشدید گشتهای کنترل و بازرسی که از سوی دستگاههای متولی مشخص شده تلاش میشود قیمتها کنترل شده و مشکلی در بازار ایجاد نشود.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قزوین یادآور شد: از ابتدای سال جاری تعداد ۳۱۰۷ مورد پرونده در حوزه کالا و خدمات تشکیل شده و در حال رسیدگی است.
وی اظهار داشت: همچنین ۳۲۱ فقره پرونده در بخش قاچاق کالا و ارز و۲۷۶ فقره پرونده مربوط به بهداشت، دارو و درمان رسیدگی شده است.
محمدی تصریح کرد: در مجموع ۳۷۰۴ پرونده در تعزیرات حکومتی استان رسیدگی شده که بیشترین تخلف در بخش صنفی استان شامل درج نشدن قیمت، گران فروشی، ندادن فاکتور و کم فروشی است و در حوزه قاچاق کالا و ارز، دخانیات و سوخت است.
وی گفت: پس از رسیدگی به پروندهها بیش از ۴۳۴ میلیارد و ۴۵۰ میلیون ریال جریمه نقدی برای متخلفان صادر شده است.
