به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری سیستان و بلوچستان، احمدعلی موهبتی در آئین افتتاح شهرستان تفتان اظهار داشت: این شهرستان دارای ظرفیت و ویژگیهای بسیاری است که در کمتر جایی از کشور میتوان نظیر آن را یافت.
وی ادامه داد: کشاورزی، دامداری، گردشگری، معدن و صنعت از جمله ظرفیتهای شهرستان تفتان است که در صورت توجه باعث پیشرفت این منطقه خواهد شد.
استاندار سیستان و بلوچستان بیان کرد: با توجه به مجاورت این شهرستان به قله تفتان، جاری بودن چشمه سارها، وجود باغات میوه و مناطق بکر و بینظیر در حوزه گردشگری و بومگردی میتواند نقش بسیار مهمی در این استان ایفا کند.
وی تصریح کرد: مراتع شهرستان تفتان گنجینه بیبدیلی است که با رعایت زمان و نحوه چرای دام میتواند نقش مهمی در پرورش دام داشته باشد.
موهبتی اظهار داشت: با توجه به شرایط کنونی جامعه، شهرستان تفتان میتواند نقش مهم و کمک کنندهای برای توسعه منطقه، استان و کشور داشته باشد.
وی وجود اقوام و طوایف مختلف در سیستان و بلوچستان را گنجینهای گرانبها دانست و افزود: سران طوایف و بزرگان هر طایفه باید با مشارکت سایر اقوام به کار سرمایهگذاری و ایجاد فرصت و تولید اشتغال برای جوانان این منطقه اقدام کنند.
استاندار سیستان و بلوچستان بیان کرد: سند آمایش شهرستان تفتان باید تهیه، تنظیم و از نظرات افراد استفاده شود.
چهار شهرستان به مجموعه شهرستانهای سیستان و بلوچستان اضافه شده است
معاون سیاسی اجتماعی استاندار سیستان و بلوچستان نیز اظهار داشت: سیستان و بلوچستان استانی وسیع و پهناور است و در مقایسه به وسعت ۱۰ استان کشور است.
علی زینی وند با بیان اینکه در یک و نیم سال گذشته چهار شهرستان به مجموعه شهرستانهای سیستان و بلوچستان اضافه شده است، افزود: هماینک ۲۳ شهرستان در این استان داریم که تلاش میشود تا پایان دولت سه یا چهار شهرستان دیگر نیز اضافه شود.
وی ادامه داد: ارتقای مناطق مختلف سیستان و بلوچستان به شهرستان مزیتهای بسیاری دارد که از جمله مهمترین آن مشارکت مردم است.
معاون سیاسی اجتماعی استاندار سیستان و بلوچستان گفت: شهرستان تفتان چهار هزار و ۷۳۶ کیلومتر وسعت، ۴۵ هزار نفر جمعیت و ۱۲ هزار و ۶۰۰ خانوار دارد.
وی تصریح کرد: این شهرستان در سه بخش اسکل آباد و تفتان جنوبی، بخش نازیل با دهستان چاه احمد، با مرکزیت نازیل، بخش گوهر کوه با محوریت دهستان گوهرکوه و شیرآباد است.
زینی وند اظهارداشت: تفتان ظرفیتهای بینظیری در حوزه اقتصادی، دامپروری، گردشگری، معدن و ترانزیت دارد که با مشارکت مردم و توجه دولتمردان شاهد پیشرفت و توسعه این شهرستان خواهیم بود.
نظر شما