۲ شهریور ۱۳۹۹، ۹:۰۵

در گفتگو با مهر عنوان شد؛

رعایت مطلوب پروتکل های بهداشتی توسط عزاداران حسینی در ایلام

ایلام-رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان ایلام از رعایت مطلوب پروتکل های بهداشتی توسط عزاداران حسینی در ایلام خبر داد و گفت: همکاری و نظارت دستگاه‌ها با هیئت های مذهبی مثبت است.

محمد کریمیان در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تسلیت فرا رسیدن ماه محرم و گرامیداشت روز پزشک و تقدیر از زحمات و تلاش‌های پزشکان در یکسال گذشته و خصوصاً در ایام مبارزه با بیماری کرونا اظهار کرد: در این هفته کنکور سراسری در سطح استان در چند روز برگزار شد که خوشبختانه به نحو شایسته ای در سایه رعایت پروتکل‌های بهداشتی برگزار شد که از تمام دستگاه‌ها و ارگان‌های متولی و ذیربط و همکاران بهداشت و درمان که در جریان برگزاری این آزمون احساس مسئولیت نمودند، صمیمانه قدردانی می‌کنیم.

وی گفت: تعداد ۷ نفر از داوطلبان کنکور سراسری به دلیل ابتلاء به بیماری کرونا در بیمارستان مجبور به شرکت در آزمون شدند.

کریمیان با اشاره به اینکه عزاداری ماه محرم که از روز گذشته در سطح استان آغاز شده است، افزود: خوشبختانه این عزاداری‌ها صورت مطلوبی با همکاری و نظارت دستگاه‌ها و ارگان‌ها و رعایت پروتکل‌های بهداشتی توسط عزاداران انجام شده که در این راستا نیز امام جمعه ایلام، استاندار و سایر مسئولان دستگاه‌ها و ارگان‌ها و هیئت‌های مذهبی به خوبی پایه کار بوده‌اند.

وی گفت: استان به لحاظ آمار بستری بیماران مبتلا به کرونا در بیمارستان به یک ثبات رسیده و آمارها افزایش و یا کاهش محسوسی نداشته است اما انتظار داریم که با رعایت پروتکل‌های بهداشتی آمار بستری در بیمارستان‌ها در سطح استان کاهش یابد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان ایلام تصریح کرد: موارد بهبود یافته بیماری کرونا در سطح استان تعدد ۶ هزار و ۸۴۳ نفر بوده است.

