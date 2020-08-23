آمادگی ناوگان اتوبوسرانی پایتخت در صورت بازگشایی مدارس

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود ترفع، تشدید نظارت میدانی بر ناوگان، اشتغال حداکثری اتوبوس‌ها در خطوط و لغو مرخصی‌های غیر ضروری را از جمله تدابیر پیش‌بینی شده برشمرد و گفت: آماده‌باش کامل عوامل گشت از ابتدا تا پایان ساعت کار خطوط و اعلام آنی مسائل و مشکلات ترافیکی و پیگیری فوری برای برطرف کردن آنها توسط سایت نظارت تصویری شرکت واحد از دیگر تمهیدات در نظر گرفته شده است.

وی با اشاره به اینکه خطوط اتوبوسرانی از طریق سیستم مدیریت ناوگان (GPS) مورد نظارت مستمر قرار می‌گیرد، اظهار کرد: شست‌وشوی ناوگان از جمله روشویی، توشویی، صندلی‌شویی و شیشه‌شویی، علاوه بر عملیات مستمر ضد عفونی، به صورت ویژه در دستور کار قرار دارد، ضمن اینکه وضعیت ایستگاه‌های اتوبوس و مبلمان آنها نیز پیگیری و رسیدگی خواهد شد.

ترفع با بیان اینکه نسبت به احصا و شناسایی کامل مراکز آموزشی پرظرفیت به منظور اعزام اتوبوس کمکی و همچنین، هماهنگی برای عزیمت اتوبوس‌های بیشتر به ایستگاه‌های پرمسافر اقدام شده است، تصریح کرد: با پیش‌بینی‌های به عمل آمده، از ازدحام بیش از حد مجاز اتوبوس‌ها در مبادی و مقاصد خطوط و همچنین، از توقف احتمالی اتوبوس‌ها در شبکه معابر جلوگیری می‌شود.

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی از توجیه شرکت‌های خصوصی به منظور اجرای اقدامات پیش‌بینی شده و حُسن همکاری در خدمات‌رسانی بهتر و بیشتر به شهروندان خبر داد و خاطرنشان کرد: عوامل امدادخودرو شرکت واحد برای رفع فوری عیب اتوبوس‌های دارای نقص فنی در شبکه معابر به سرعت وارد عمل می‌شوند، ضمن اینکه نسبت به استقرار عوامل نظارتی در مکان‌های پرمسافر و گلوگاه‌های شبکه اتوبوسرانی اقدام می‌شود.