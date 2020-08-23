«نوری المالکی» بر لزوم نهایی شدن قانون انتخابات عراق تأکید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بغداد الیوم، «نوری المالکی» رئیس ائتلاف «دولت قانون» عراق با «محمد الحلبوسی» رئیس پارلمان این کشور دیدار و گفتگو کرد.

بر اساس این گزارش، دو طرف در جریان این دیدار در خصوص آخرین تحولات عراق بحث و تبادل نظر کردند.

المالکی در جریان این دیدار بر لزوم تلاش دولت برای بسط ثبات و امنیت در نقاط مختلف عراق تأکید کرد.

وی همچنین اظهار داشت: قانون انتخابات هرچه سریعتر باید نهایی شود.

از سوی دیگر، «محمد الحلبوسی» رئیس پارلمان عراق نیز بر لزوم تلاش دولت برای فراهم کردن زمینه جهت برگزاری انتخابات پارلمانی زودهنگام تأکید کرد.