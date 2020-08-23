  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲ شهریور ۱۳۹۹، ۹:۱۲

در دیدار با الحلبوسی؛

«نوری المالکی» بر لزوم نهایی شدن قانون انتخابات عراق تأکید کرد

«نوری المالکی» بر لزوم نهایی شدن قانون انتخابات عراق تأکید کرد

رئیس ائتلاف «دولت قانون» عراق در جریان دیدار با رئیس پارلمان این کشور بر لزوم نهایی شدن هرچه سریعتر قانون انتخابات تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بغداد الیوم، «نوری المالکی» رئیس ائتلاف «دولت قانون» عراق با «محمد الحلبوسی» رئیس پارلمان این کشور دیدار و گفتگو کرد.

بر اساس این گزارش، دو طرف در جریان این دیدار در خصوص آخرین تحولات عراق بحث و تبادل نظر کردند.

المالکی در جریان این دیدار بر لزوم تلاش دولت برای بسط ثبات و امنیت در نقاط مختلف عراق تأکید کرد.

وی همچنین اظهار داشت: قانون انتخابات هرچه سریعتر باید نهایی شود.

از سوی دیگر، «محمد الحلبوسی» رئیس پارلمان عراق نیز بر لزوم تلاش دولت برای فراهم کردن زمینه جهت برگزاری انتخابات پارلمانی زودهنگام تأکید کرد.

کد مطلب 5005742

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها