به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، «الکساندر زاسپکین» سفیر روسیه در لبنان که مأموریتش در این کشور به اتمام رسیده است، در سخنانی با اشاره به تحولات داخلی لبنان گفت: بحران کنونی لبنان یک راه حل دارد و آن نیز توافق میان طرف‌های مختلف در عرصه سیاسی است؛ طرف‌هایی که از قدرت تأثیرگذاری برخوردار هستند.

بر اساس این گزارش، وی با اشاره به تلاش‌ها برای حذف حزب الله از عرصه سیاسی لبنان، تأکید کرد: تلاش برای حذف یک طیف از طیف‌های مختلف در نهایت به نابودی لبنان منجر خواهد شد. طرف‌های بین المللی از جمله آمریکا نباید خطوط قرمز را زیر پای بگذارند.

زاسپکین همچنین مسأله تلاش‌های خصمانه برای خلع سلاح حزب الله لبنان را نیز مورد توجه قرار داد و تأکید کرد: طرح خلع سلاح حزب الله لبنان قابل قبول نیست.

سفیر مسکو در بیروت همچنین تصریح کرد: روسیه و حزب الله در سوریه در یک سنگر قرار دارند. ما معتقدیم که حزب الله عامل ثبات لبنان است.

وی همچنین افزود: برخی مسأله ترس از ایران را مطرح می‌کنند و مدعی فعالیت‌های توسعه‌طلبانه تهران هستند اما چنین ترسی در واقع یک توهم است و هدف از مطرح شدن آن انحراف اذهان عمومی است.