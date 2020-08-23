افتتاح ۱۳ پروژه عمرانی و اقتصادی در اصلاندوز

سید عباس مینایی در گفتگو با خبرنگار مهر، از افتتاح و بهره برداری ۹ طرح عمرانی و ۴ پروژه اقتصادی در طول هفته دولت در شهرستان اصلاندوز خبر داد و گفت: با تلاشهای انجام شده در شهرستان اصلاندوز ۹ طرح عمرانی و۴ طرح اقتصادی با اعتباری بالغ بر ۵۰ میلیارد تومان در طول هفته دولت افتتاح و به بهره برداری خواهد رسید.
وی در خصوص اقدامات انجام شده در راستای عمل به منویات مقام معظم رهبری با هدف توجه به محرومین اظهار کرد: توجه به محرومین در سر لیست خدمات دولت قرار گرفته و در همین راستا در شهرستان اصلاندوز در حدی بی سابقه بیش از ۲۵ واحد مسکونی و ۵۰ مورد اشتغالزایی برای مدد جویان کمیته امداد و بهزیستی انجام شده است.
فرماندار شهرستان اصلاندوز تصریح کرد: راه اندازی صنایع تبدیلی در حوزه کشاورزی، تکمیل زیرساختهایی همچون انتقال آب شرب به ۲۴ روستا و قشلاقات حاشیه دره رود و ایجاد دکلهای آنتن دهی تلفن همراه با اعتباری بالغ بر ۴ میلیارد تومان از جمله پروژهها و طرحهای افتتاحی در هفته دولت خواهد بود.
مینایی ادامه داد: ایجاد صنایع تبدیلی کشاورزی و توسعه و مکانیزاسیون کشاورزی و دامداری از جمله طرحهای سرمایه گذاری در حوزه شهرستان اصلاندوز است که موجب رشد اقتصادی افزایش جمعیت این منطقه خواهد شد.
وی با اشاره به بهره برداری از بزرگترین پروژه آبی و خاکی کشور در شمال غرب کشور، بیان کرد: با عنایت خداوند و توجه مسئولان کشوری و استانی با استفاده از کانالهای پایاب سدخدا آفرین و سد عمارت ده هزار هکتار از اراضی دیمی به آبیاری و کشاورزی مکانیزاسیون مجهز شدند که از این ده هزار هکتار چهارهزار هکتار به مردم و عشایر غیور واگذار شده است.
فرماندار شهرستان اصلاندوز در رابطه با شیوع ویروس کرونا و وضعیت پیش آمده در شهرستان اصلاندوز اظهار کرد: با توجه به وضعیت پیش آمده از شیوع بیماری کرونا در شهرستان اصلاندوز همواره به همت وجود فرهنگ بالای مردم و تلاش مسئولان از روز اول این شهرستان در وضعیت سفید بوده و در حال حاضر نیز در وضعیت سفید به سر میبرد.
