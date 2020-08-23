به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الفرات نیوز، «تحسین الخفاجی» سخنگوی فرماندهی عملیات مشترک عراق سخنانی را در خصوص تخلیه پایگاه «التاجی» در بغداد توسط نیروهای ائتلاف آمریکایی مطرح کرد.
بر اساس این گزارش، وی در این خصوص گفت: طبق قرار قبلی، نیروهای ائتلاف آمریکایی امروز یکشنبه پایگاه «التاجی» در بغداد را ترک میکنند.
الخفاجی اظهار داشت: نیروهای ائتلاف آمریکایی با حضور فرماندهان نظامی هر دو طرفِ عراقی و آمریکایی پایگاه التاجی را تخلیه خواهند کرد.
پایگاه «التاجی» در ۸۰ کیلومتری شمال شهر بغداد، پایتخت عراق قرار دارد. نیروهای آمریکایی از ابتدای سال جاری میلادی تاکنون ۶ پایگاه نظامی را به عراق تحویل دادهاند.
نظامیان آمریکایی خارج شده از برخی پایگاههای نظامی تاکنون عراق را ترک نکردهاند و در دیگر نقاط این کشور مستقر شدهاند. این درحالی است که طبق مصوبه پارلمان عراق نیروهای آمریکایی میبایست ضمن تخلیه پایگاههای نظامی، به طور کامل از خاک این کشور خارج شوند.
