حجتالاسلام پرویز بخشیپور در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با شروع محرم سال جاری در ۳۲ بقعه خراسانجنوبی برنامههای طرح بصیرت عاشورایی آغاز شد که در ۱۷ بقعه با رعایت پروتکلهای بهداشتی برنامه اوقاف استان برنامه عزاداری است.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه خراسانجنوبی بیانکرد: هدف از اجرای طرح بصیرت عاشورایی تقویت باورهای دینی و تبیین اهداف قیام عاشورا با بیان صحیح وقایع نهضت حسینی و اجرای نیات واقفان با موضوع عزاداری امام حسین (ع) است.
بخشیپور افزود: اجرای برنامههای مذهبی ویژه ماه محرم متناسب با شرایط کرونایی کشور برگزار میشود و استفاده حدأکثری از ظرفیت رسانهها به ویژه با حضور فعال در فضای مجازی نیز صورت خواهد گرفت.
وی گفت: در سال جاری برنامههای طرح بصیرت عاشورایی در فضای باز و صحن بقاع متبرکه با رعایت کامل شیوهنامههای بهداشتی و فاصلهگذاری اجتماعی برگزار میشود تا سلامت مردم و عزاداران حسینی نیز تأمین شود.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه خراسانجنوبی اظهار کرد: یکی از تأکیدات در برنامههای ماه محرم اوقاف و امور خیریه خراسانجنوبی این است که نذورات و منابع موقوفات عزاداری و اطعام که قید خاصی شرعی ندارند به صورت مواد خام و بستههای معیشتی توزیع شود.
بخشیپور افزود: نماز ظهر و تاسوعا و عاشورا که هرسال با حضور انبوه عزاداران حسینی برگزار میشده است امسال در صحن بقاع متبرکه و خیابانهای اطراف آن با رعایت همه تمهیدات لازم بهداشتی اقامه میشود و فضای بسته موقوفات و بقاع برنامه را نخواهیم داشت.
وی ادامهداد: همچنین در مناطق کم خطر خراسانجنوبی نیز برنامه برپایی خیمههای معرفت را خواهیم داشت که آن نیز با رعایت اصول مد نظر ستاد ملی کرونا برگزار میشود.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه خراسانجنوبی با اشاره به اینکه اجرای نیات اطعام و توزیع بستههای معیشتی را بین خانوادههای نیازمند مجاور امام زادگان را نیز داریم، گفت: یکی از ویژه برنامههای ما در محرم سال جاری برگزاری ویژه برنامه یادبود سردار شهید حاج قاسم سلیمانی بعد از نماز مغرب و عشای شب تاسوعای حسینی است.
بخشیپور یادآور شد: توزیع غذای متبرک را در بیمارستانها و مراکز درمانی به ویژه مراکز درمان بیماران کرونایی به منظور ایجاد فضای معنوی میان کادر درمان و بیماران نیز داریم.
نظر شما