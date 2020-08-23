تعلیق اجرای نمایش «فقط چهل روزه بودم» در تالار سایه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از واحد ارتباطات، آموزش و پژوهش مجموعه تئاترشهر، اجرای نمایش «فقط چهل روزه بودم» به نویسندگی مسعود هاشمی نژاد و کارگردانی مسعود طیبی با تصمیم گروه اجرایی و موافقت مدیر مجموعه تئاتر شهر به حالت تعلیق در آمد.

گروه اجرایی نمایش «فقط چهل روزه بودم» اعلام کرده اند: «برای حصول اطمینان از سلامتی یکی از بازیگران این اثر نمایشی پس از انجام آزمایشات لازم، فعلا تصمیم گرفتیم تا اجرای این اثر نمایشی را به حالت تعلیق دربیاوریم. این در حالی است که طبق هماهنگی های انجام گرفته با مدیریت مجموعه تئاتر شهر، نحوه ادامه اجرای نمایش از طریق واحد ارتباطات، آموزش و پژوهش مجموعه تئاترشهر اطلاع رسانی خواهد شد.»

مسعود طیبی کارگردان نمایش «فقط چهل روزه بودم» با قدردانی از استقبال مخاطبان از اجراهای این اثر نمایشی طی روزهای گذشته تاکید کرد: آنچه برای توقف موقت اجرای این اثر نمایشی پیش آمده در نهایت تعامل و همکاری با مدیریت مجموعه تئاتر شهر با تصمیم گروه اجرایی نمایش صورت گرفته است. چرا که با آغاز اجراهای این اثر نمایشی در تالار سایه تمامی کارکنان مجموعه تئاتر شهر بر اساس شیوه نامه اجرایی و بهداشتی بازگشایی تالارهای نمایشی پیرو دستور العمل ابلاغی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و ستاد ملی مقابله با کرونا با گروه های اجرایی همکاری داشتند و ما مشکلی در این زمینه نداشتیم.

مدیریت مجموعه تئاتر شهر نیز چندی پیش با انتشار شیوه نامه اجرایی و بهداشتی بازگشایی تالارهای نمایشی مجموعه تئاتر شهر پیرو دستور العمل ابلاغی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پس از انتشار اطلاعیه ستاد ملی مبارزه با کرونا، هرگونه اجرای عمومی آثار نمایشی در این مجموعه با حضور تماشاگران و هنرمندان را منوط به اجرای دقیق این شیوه نامه دانست.