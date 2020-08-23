نخستین جلسه ستاد بودجه ۱۴۰۰ برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان برنامه و بودجه کشور، نخستین جلسه ستاد بودجه ۱۴۰۰ در سازمان برنامه و بودجه با حضور نوبخت و معاونین و برخی روسای آموزش این سازمان، تشکیل شد.
در این جلسه درباره ترکیب اعضای ستاد بودجه، کمیسیون تلفیق و ۸ کارگروه تخصصی آن بحث و تبادل نظر شد.
از این پس جلسات ستاد بودجه، کمیسیون تلفیق و کارگروهها مرتباً تشکیل خواهد شد تا نهایتاً تا روز ۱۲ آذرماه لایحه بودجه ۱۴۰۰ و در موعد مقرر به مجلس ارایه شود.
پیش از این نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور عنوان کرده بود که در صورت تصویب برنامه اصلاح ساختار در مجلس یازدهم، لایحه بودجه ۱۴۰۰ در چارچوب همین برنامه تقدیم مجلس خواهد شد.
