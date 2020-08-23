اشتغالزایی برای بیش از ۱۶۰۰ نفر در هفته دولت امسال

به گزارش خبرنگار مهر، صبح یکشنبه با حضور استاندار گیلان طرح توسعه یک واحد تولیدی با سرمایه گذاری ۱۲۵ میلیارد ریال با اشتغال زایی برای مستقیم برای ۱۵ نفر به بهره برداری رسید.

رئیس سازمان صمت گیلان در حاشیه این مراسم با اشاره به اینکه در هفته دولت ۲۳ طرح صنعتی بزرگ، متوسط و کوچک در گیلان به بهره برداری خواهد رسید، افزود: برای بهره‌برداری از این واحد ۸۴۸ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری شده است.

فرهاد دلق پوش با بیان اینکه بهره برداری از این پروژه‌ها برای ۱۶۰۸ نفر به صورت مستقیم اشتغال زایی می‌کند، گفت: این هفته فرصت مناسبی است که ظرفیت‌های استان گیلان در حوزه تولید و صنعت معرفی شود.

وی با اشاره به حضور فعال سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در بهره‌برداری از این پروژه‌ها، تصریح کرد: حفظ وضعیت فعلی تولید و اشتغال استان گیلان از اولویت‌های ما است و در سال جدید برای ارتقای این وضعیت نیز با وارد چرخ کردن واحدهای نیمه فعال گام برمی‌داریم.

دلق پوش ادامه داد: اجرای طرح توسعه، رفع موانع تولید واحدهای نیز در گام بعدی قرار دارد و قطعاً چنین طرح‌های نیز بهره برداری خواهد شد.

وی با بیان اینکه تا پایان سال نیز طرح‌های خوبی بهره‌برداری می‌کنیم و امیدواریم با ورود به چرخه تولید گام مهمی در راستای تحقق خواسته‌های مردم، استقلال و خودکفایی در تولید کالاها و بی نیاز از واردات اقلام مشابه تولید داخل و همچنین جهش تولید نیز گام برداریم.