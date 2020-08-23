ایرادات اوراق سلف نفتی با هماهنگی دیوان محاسبات مرتفع شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا حاجی‌بابایی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به وزرای نفت و اقتصاد و امور دارایی خواستار رفع ایرادات اوراق سلف نفتی با هماهنگی دیوان محاسبات شد.

متن این نامه به شرح زیر است:

«پیرو جلسه مورخ ۲۸ مرداد ۹۹ این کمیسیون در خصوص بررسی قرارداد اوراق سلف موازی استاندارد نفت خام بدین وسیله اشعار می‌دارد: با عنایت به ابهامات و مغایرت‌های این قرارداد با بند الف تبصره ۵ قانون بودجه سال ۹۹ کل کشور لازم است با هماهنگی دیوان محاسبات، ایرادات مطرح شده در جلسه مذکور اصلاح و در چارچوب قوانین مربوطه و اوراق موضوع بند الف تبصره ۵ عمل شود.»

رونوشتی از این نامه به رئیس دیوان محاسبات نیز جهت اطلاع و دستور نظارت بر اجرای کامل قانون ارجاع شده است.