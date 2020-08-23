۲ شهریور ۱۳۹۹، ۱۰:۰۱

در تماس تلفنی مشترک؛

وزرای خارجه مصر و آلمان درباره تحولات منطقه رایزنی کردند

وزرای خارجه مصر و آلمان در جریان یک تماس تلفنی مشترک به بحث و تبادل نظر پیرامون امور منطقه پرداختند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الیوم السابع، «سامح شکری» وزیر خارجه مصر به صورت تلفنی با «هایکو ماس» همتای آلمانی خود گفتگو کرد.

بر اساس این گزارش، دو طرف در جریان این گفتگو در خصوص آخرین تحولات منطقه بحث و تبادل نظر کردند.

طرف های مصری و آلمانی همچنین در خصوص مسأله فلسطین نیز با یکدیگر گفتگو کردند.

ماس و شکری با تأکید بر موضع همیشگی خود یعنی لزوم سازش فلسطینیان با رژیم صهیونیستی، اعلام کردند که تل آویو نباید قطعنامه های بین المللی درباره فلسطین را نقض کند.

مقامات آلمانی و مصری تاکنون ضمن حمایت های همه جانبه از صهیونیستها هیچ گامی در راستای احقاق حقوق فلسطینیان برنداشته اند.

