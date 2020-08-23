  1. استانها
  2. مازندران
۲ شهریور ۱۳۹۹، ۱۰:۰۱

استاندار مازندران:

پروژه های زباله سوز تکمیل شود/ آزادسازی ۸۵ درصد ساحل مازندران

پروژه های زباله سوز تکمیل شود/ آزادسازی ۸۵ درصد ساحل مازندران

ساری – استاندار مازندران با بیان اینکه تلاش برای تکمیل پروژه ها در سال پایانی کار دولت متوقف نمی شود، تکمیل زباله سوزها را اولویت اصلی در سال جاری بیان کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد حسین زادگان صبح یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران با گرامیداشت هفته دولت، تلاش، انسجام، وحدت، تواضع و تعهد را از جمله ویژگی‌های شهیدان رجایی و باهنر ذکر کرد و گفت: هر کسی با تلاش و اخلاص و کار صادقانه خود را وقف مردم کند، در واقع از شهیدان رجایی و باهنر الگو گرفته است.

وی اظهار داشت: با توجه به جنگ اقتصادی و توطئه‌های نظام سلطه، هیچ دولتی در کشور آرام کار نکرده و با مشکلاتی مواجه بوده است.

وی با بیان اینکه هیچ دولتی همانند دولت کنونی تحت فشار و با مشکل مواجه نبوده است، تصریح کرد: در دولت کنونی با بحران‌های بی سابقه‌ای نیز روبرو بودیم.

حسین زادگان با عنوان اینکه هدف دشمنان حذف نظام و پشتوانه مردمی آن است، یادآور شد: همیشه باید عنصر زمان را در ارزیابی دولت‌ها مورد توجه قرار دهیم.

استاندار مازندران با بیان اینکه پروژه‌های مختلفی در استان داریم که باید تکمیل شود، تصریح کرد: پسماند نوشهر و ساری جزو پروژه‌های اولویت داری است که با تکمیل شود.

وی با اظهار اینکه بیمارستان‌های تنکابن، قائمشهر، بیمارستان ۳۷۰ تختخوابی ماهفروجک نیز از دیگر طرح‌های دارای اولویت است، گفت: تمام تلاش این است که پروژه‌هایی که پیشرفت فیزیکی بالایی دارند، تکمیل شود.

استاندار مازندران با عنوان اینکه کار را نمی‌توان متوقف کرد، افزود: زباله سوز نوشهر طرحی بسیار مهم است که باید زودتر تکمیل شود.

حسین زادگان استادیوم شهید وطنی، توسعه زراعت چوب، اسکله‌های تفریحی و توریستی، آزادسازی ساحل را از دیگر طرح‌هایی یاد کرد و گفت: باید این طرح‌ها در اولویت قرار گیرد.

وی درباره آزادسازی ساحل گفت: تاکنون ۸۵ درصد نوار ساحلی استان آزاد شده است.

حسین زادگان گازرسانی روستایی کوهستانی و بالادست را از دیگر نیازهای استان بیان کرد و گفت: گازرسانی روستاهای هزارجریب باید اجرایی شود.

استاندار مازندران گفت: در حوزه زیرساختی، محور دزدبنمرزن آباد، سه راهی تاکام از دیگر پروژه‌هایی است که باید تکمیل شود.

کد مطلب 5005809

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها