پروژه های زباله سوز تکمیل شود/ آزادسازی ۸۵ درصد ساحل مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، احمد حسین زادگان صبح یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران با گرامیداشت هفته دولت، تلاش، انسجام، وحدت، تواضع و تعهد را از جمله ویژگیهای شهیدان رجایی و باهنر ذکر کرد و گفت: هر کسی با تلاش و اخلاص و کار صادقانه خود را وقف مردم کند، در واقع از شهیدان رجایی و باهنر الگو گرفته است.
وی اظهار داشت: با توجه به جنگ اقتصادی و توطئههای نظام سلطه، هیچ دولتی در کشور آرام کار نکرده و با مشکلاتی مواجه بوده است.
وی با بیان اینکه هیچ دولتی همانند دولت کنونی تحت فشار و با مشکل مواجه نبوده است، تصریح کرد: در دولت کنونی با بحرانهای بی سابقهای نیز روبرو بودیم.
حسین زادگان با عنوان اینکه هدف دشمنان حذف نظام و پشتوانه مردمی آن است، یادآور شد: همیشه باید عنصر زمان را در ارزیابی دولتها مورد توجه قرار دهیم.
استاندار مازندران با بیان اینکه پروژههای مختلفی در استان داریم که باید تکمیل شود، تصریح کرد: پسماند نوشهر و ساری جزو پروژههای اولویت داری است که با تکمیل شود.
وی با اظهار اینکه بیمارستانهای تنکابن، قائمشهر، بیمارستان ۳۷۰ تختخوابی ماهفروجک نیز از دیگر طرحهای دارای اولویت است، گفت: تمام تلاش این است که پروژههایی که پیشرفت فیزیکی بالایی دارند، تکمیل شود.
استاندار مازندران با عنوان اینکه کار را نمیتوان متوقف کرد، افزود: زباله سوز نوشهر طرحی بسیار مهم است که باید زودتر تکمیل شود.
حسین زادگان استادیوم شهید وطنی، توسعه زراعت چوب، اسکلههای تفریحی و توریستی، آزادسازی ساحل را از دیگر طرحهایی یاد کرد و گفت: باید این طرحها در اولویت قرار گیرد.
وی درباره آزادسازی ساحل گفت: تاکنون ۸۵ درصد نوار ساحلی استان آزاد شده است.
حسین زادگان گازرسانی روستایی کوهستانی و بالادست را از دیگر نیازهای استان بیان کرد و گفت: گازرسانی روستاهای هزارجریب باید اجرایی شود.
استاندار مازندران گفت: در حوزه زیرساختی، محور دزدبن – مرزن آباد، سه راهی تاکام از دیگر پروژههایی است که باید تکمیل شود.
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