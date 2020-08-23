به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی برنامه، در سومین قسمت از سری سوم برنامه «مکث» ویژه شب‌های ماه محرم که یکشنبه شب دوم شهریور ساعت ۱۹:۳۰ پیش از اخبار ۲۰:۳۰ از شبکه دو سیما پخش خواهد شد، کوروش سلیمانی میزبان خیرینی است که در حد وسع و توان خود تلاش می‌کنند در خدمت مردم نیازمند باشند.

فاطمه خداکرمی و سیروس طالبی زوجی هستند که پیش از فراگیر شدن ویروس کرونا در کشور، به خانه سالمندان رفته و به پرسنل این مجتمع در زمینه کارهای روزمره کمک می‌کردند اما بعد از شیوع کرونا هم که دیگر نتوانستند به خانه سالمندان بروند دست از تلاش برنداشته و به دوخت ماسک و سایر اقدامات خیرخواهانه روی آوردند.

مهمان دیگر این قسمت از برنامه نیز علی صلاحی متخصص رادیولوژی است که در هفته چند ساعت به خانه سالمندان رفته و در زمینه امور پزشکی و تخصصش آنها را یاری می‌کند.

سری جدید برنامه «مکث» همچون برنامه مناسبتی که در ماه مبارک رمضان پخش شد، قصه‌ها و روایات آدم‌ها از یک موقعیت خاص به سمت حال خوب را روایت کرده و سراغ ماجراهای اجتماعی می‌رود. این برنامه اجتماعی به صورت گپ و گفت میان هنرمندان و صاحبان داستان‌های اجتماعی جذاب ضبط و پخش می‌شود.