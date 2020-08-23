  1. هنر
  2. رادیو و تلویزیون
۲ شهریور ۱۳۹۹، ۱۰:۴۵

زوج نیکوکار به برنامه «مکث» می‌آیند

زوج نیکوکار به برنامه «مکث» می‌آیند

یک زوج نیکوکار امشب با میزبانی کوروش سلیمانی به برنامه «مکث» می آیند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی برنامه، در سومین قسمت از سری سوم برنامه «مکث» ویژه شب‌های ماه محرم که یکشنبه شب دوم شهریور ساعت ۱۹:۳۰ پیش از اخبار ۲۰:۳۰ از شبکه دو سیما پخش خواهد شد، کوروش سلیمانی میزبان خیرینی است که در حد وسع و توان خود تلاش می‌کنند در خدمت مردم نیازمند باشند.

فاطمه خداکرمی و سیروس طالبی زوجی هستند که پیش از فراگیر شدن ویروس کرونا در کشور، به خانه سالمندان رفته و به پرسنل این مجتمع در زمینه کارهای روزمره کمک می‌کردند اما بعد از شیوع کرونا هم که دیگر نتوانستند به خانه سالمندان بروند دست از تلاش برنداشته و به دوخت ماسک و سایر اقدامات خیرخواهانه روی آوردند.

مهمان دیگر این قسمت از برنامه نیز علی صلاحی متخصص رادیولوژی است که در هفته چند ساعت به خانه سالمندان رفته و در زمینه امور پزشکی و تخصصش آنها را یاری می‌کند.

سری جدید برنامه «مکث» همچون برنامه مناسبتی که در ماه مبارک رمضان پخش شد، قصه‌ها و روایات آدم‌ها از یک موقعیت خاص به سمت حال خوب را روایت کرده و سراغ ماجراهای اجتماعی می‌رود. این برنامه اجتماعی به صورت گپ و گفت میان هنرمندان و صاحبان داستان‌های اجتماعی جذاب ضبط و پخش می‌شود.

کد مطلب 5005832
عطیه موذن

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها