دکتر زینلی رئیس شبکه پزشکی مولکولی و انجمن ژنتیکی کشور در گفتگوی مشروح با خبرنگار مهر گفت: درخصوص ژنتیک تا دهه 70 نیروی خاصی برای این عرصه از فناوری تربیت نکرده بودیم. اما طی هفت و هشت سال اخیر کارهای خوبی در عرصه ژنتیک و مولکولی کشور انجام شده اما در مجموع با توجه به پتانسیل های موجود در کشور فرآیند خوبی نداشته ایم. البته در مقایسه با سال های گذشته حجم مهاجرت محققان علوم ژنتیک و مولکولی کشور به کشورهای خارجی کاهش یافته است.

وی پیشرفت ژنتیک کشور را مرهون اتفاقات میمونی دانست و افزود: مقام معظم رهبری در مورد علوم نوین نگاه ویژه ای دارند و در این زمینه راه را برای محققان حتی در بسیاری از مسائل شرعی هموار ساخته اند. اقدامی که بسیاری از کشورهای دنیای که داعیه علمی بودن و توسعه یافتگی دارند، دیده نشده است و به همین دلیل محققان کشور مدیون تصمیمات گرانبهای رهبر معظم انقلاب هستند.

رئیس شبکه پزشکی مولکولی، ممنوعیت فعالیت اعضای هیئت علمی دانشگاهها در خارج از محیط دانشگاهی از سوی وزارت بهداشت را مانعی بزرگ در فرآیند رشد تحقیقات ژنتیکی و مولکولی کشور دانست و گفت: زندانی کردن چنین پتانسیلی در کشور به بهانه تحول دانشگاهها عملا به ضرر کشور تمام خواهد شد.

دکتر زینلی - رئیس شبکه پزشکی مولکولی

وی در خصوص پروژه های تحقیقاتی مربوط به شناسایی بیماری های ژنتیکی قبل از تولد گفت: ما بر روی بیماری هایی نظیر دوشن، بکر، هموفیلی تالاسمی و مثل آنها در حال کار کردن هستیم و با برخی از آنها مثل دوشن با وزارت بهداشت همکاری نزدیک داریم.

رئیس شبکه پزشکی مولکولی و انجمن ژنتیکی کشور با انتقاد از سلیقه ای عمل کردن در خصوص تعطیلی برخی پروژه های بزرگ آن هم با بهانه هایی بی ارزش گفت : آزمایشگاه ملی سلامت پیش از این با هزینه های فراوان تاسیس شده است اما به بهانه هایی نظیر اداره شدن زیر نظر معاونت غذا دارو یا معاونت سلامت، صورت مسئله را پاک کردند و در نتیجه جلسات آن در دو سال گذشته اصلا تشکیل نشده است.

وی اضافه کرد : در خصوص شورای عالی زیست فناوری نیز همین مشکل را مشاهده می کنیم که اخیرا پس از دو سال نخستین جلسه آن که بدون مصوبه ای هم بوده است تشکیل شد. این شورا اکنون ناکارآمد شده و نکته مهم آن است که دولت در این زمینه خوب توجیه نشده است.

دکتر زینلی - رئیس شبکه پزشکی مولکولی

وی با انتقاد از حجم کم پروژه های تحقیقاتی کشور گفت : متاسفانه باید بگویم که تحقیق در خصوص بیماری های ژنتیکی در کشورمان با توجه به پتانسیلی که داریم بسیار ضعیف بوده است. آنچه که بیشتر در بعد از انقلاب در این زمینه کسب کرده ایم، تشخیص بوده است تا تحقیق.

دکتر زینلی در خصوص جایگاه بین المللی و منطقه ای ایران در علم ژنتیک و پیشرفت های مربوط به آن گفت: با توجه به تحریم های موجود علیه کشورمان و بی مهری های صورت گرفته به بخش خصوص، جایگاه مناسبی داریم. در اطراف ما تنها هند و ترکیه قابل بحث هستند که امیدواریم با انجام حرکاتی جدید تا 5 سال دیگر از ترکیه پیشی بگیریم. نکته مهم اصالت تحقیقات ژنتیکی و بیوتکنولوژی در کشور ماست و از آن گذشته زایش نیروهای متخصص در کشور نکته ارزشمندی است.

رئیس شبکه پزشکی مولکولی شیوه انتخاب مدیر و مسوولان مراکز تحقیقاتی را مورد انتقاد قرار داد و گفت: متاسفانه هنوز برای چنین انتخاب هایی روش های سیاسی و مشورتی را مدنظر قرار می دهیم تا روش های به روز دنیا.

وی افزود: بحث مهم دیگر انجام موازی کاریهای تحقیقاتی در کشور است. ایجاد تشکیلاتی بحث برانگیز در ریاست جمهوری یعنی معاونت تحقیقات فناوری در برابر وزارت علوم، موازی کاری نگران کننده است. نتیجه این کار به هم ریختگی هایی است که چهار سال دیگر و رئیس جمهور بعدی آن را تعطیل می کند و این یعنی حیف و میل بیت المال. البته گاهی شکل گیری تشکیلاتی از این نوع تجربیاتی موفق بوده اند که جهاد دانشگاهی یکی از این موارد است.