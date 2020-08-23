سرهنگ سیدحجت فتاحی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن تسلیت ایام سوگواری حضرت امام حسین (ع) و یاران وفادار ایشان، در توصیه به رانندگان و عزاداران برای ایمن ماندن از خطرات تصادف عنوان کرد: با توجه به اینکه در ماه محرم اکثریت مردم خصوصاً مردم حسینی اردبیل به عشق اباعبدالله الحسین (ع) ملبس به لباس مشکی هستند لذا لذا حالت دیداری آن در هنگام شب برای رانندگان بسیار مشکل است و ضروری است در این خصوص رانندگان با سرعت مطمئنه حرکت کنند.

وی افزود: رانندگان برای حفظ جان عزاداران و جلوگیری از وقوع حوادث ناگوار در هنگام شب هر لحظه باید احتمال عبور عابر پیاده یا دستجات عزاداری را از عرض خیابان بدهند و ضمن توجه به جلو، به پیرامون خود نیز توجه داشته باشند.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان اردبیل تصریح کرد: عابرین پیاده نیز زمان عبور از خیابان به هنگام مشاهده خودرو اطمینان نکنند که راننده نیز او را دیده، بلکه احتمالاً به دلیل تاریکی شب و مشکی بودن لباس عابر، راننده متوجه وی نشود، لذا عابرین نیز حتماً هنگام عبور از خیابان توجه کافی و لازم را داشته باشند.

سرهنگ فتاحی تاکید کرد: از دستجات عزاداری درخواست داریم نفراتی را به عنوان همیار محرم در ابتدا و انتهای دسته عزاداری قرار دهند که ملبس به لباس شبرنگ باشند تا کنترل عبور و مرور دستجات بر عهده این افراد باشد و رانندگان نیز هنگام شب با مشاهده لباس شبرنگ همیاران محرم دچار خطای دید نشده و حادثه‌ای پیش نیاید.

وی در رابطه با رانندگانی که اقدام به هنجار شکنی و حرمت شکنی ماه محرم نمایند عنوان کرد: پلیس راهنمایی و رانندگی با رانندگانی که اقدام به هنجار شکنی و رفتارهای حرمت شکنانه نمایند بدون اغماض برخورد و اعمال قانون خواهد کرد و خودرو نیز به پارکینگ منتقل خواهد شد.