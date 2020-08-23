تعامل شورای شهر بندرعباس و سپاه امام سجاد هرمزگان گسترش می یابد

به گزارش خبرنگار مهر، در راستای توسعه و آبادانی شهر بندرعباس و ارائه خدمات بهینه به شهروندان صبح یکشنبه با حضور فاطمه جراره رئیس شورای اسلامی شهر بندرعباس، عباس امینی زاده شهردار بندرعباس و سردار اباذر سالاری فرمانده سپاه امام سجاد استان هرمزگان تفاهمنامه سه جانبه همکاری بین شورای شهر، شهرداری و سپاه امام سجاد (ع) استان منعقد شد.

فاطمه جراره، رئیس شورای اسلامی شهر بندرعباس در این جلسه گفت: شهرداری و شورای شهر بندرعباس و سپاه امام سجاد از سال های گذشته تعامل و همکاری بسیار خوبی با یکدیگر داشته است و با توجه به فعالیت های سپاه در زمینه های مختلف بویژه بحث محرومیت زدایی در محلات، شورای شهر در بودجه سال ۹۹ موضوعات و مواردی را مد نظر قرار داده است.

جراره بیان کرد: مجموعه سپاه با توجه به اعتمادی که مردم به آنها دارند، موارد و مشکلات را بررسی و برای حل آنها چاره ای می اندیشند و شهرداری هم در این زمینه برای همکاری در حوزه های مختلف با سپاه ورود کرده است و شهرداری بندرعباس حتی در مواردی که شاید جزء فعالیت ذاتی اش هم نبوده با توجه به کمبود هایی که در شهر احساس می کردند بویژه در بخش ورزش، همکاری خوبی با مجموعه سپاه داشته است.

رئیس شورای اسلامی شهر بندرعباس تصریح کرد: با توجه به اعتماد شهروندان در محلات به مجموعه سپاه و اینکه سپاه همیشه برای سازندگی، عمران، توسعه و پیشرفت شهر حضوری فعال داشته است، لذا در بودجه ی سال ۹۹ شهرداری ردیف هایی برای همکاری با سپاه دیده شده است تا با تعامل و همکاری گام های اساسی در ارتباط با اجرای پروژه های بزرگ و ارائه خدمات به شهروندان برداشته شود.

جراره گفت: با توجه به سیل شرق هرمزگان در سال ۹۸ و ایجاد مشکلات جدی برای مردم این مناطق، سپاه امام سجاد برای سازندگی در شرق هرمزگان ورود خوبی داشته و شورای شهر بندرعباس نیز مصوبه ای مبنی بر کمک ۵۰۰ میلیون تومانی به شهرهای شرق استان تصویب نمود و طبق اعتماد شهرداری و شورای شهر به سپاه امام سجاد، تشخیص داده شد که این همکاری از سوی سپاه انجام شود.

رئیس شورای اسلامی شهر بندرعباس اظهار داشت: قرار شد سپاه، سالن های ورزشی خود را در اختیار شهروندان قرار دهد ولی از آنجایی که این سالن ها تجهیزات کامل ندارند، شهروندان نمی توانند از سالن های فوق برای ورزش استفاده کنند پس شهرداری سالن های سپاه را تجهیز کند تا بستر فعالیت ورزشی برای شهروندان فراهم سازد.

وی به ناهماهنگی بین دستگاه ها اشاره و بیان کرد: ناهماهنگی بین سازمان ها و ارگان ها، مشکلاتی را ایجاد کرده است و نبودن هماهنگی باعث شده که نتوانیم خدمات درست و بهینه به شهروندان ارائه دهیم، لذا هماهنگی ارگان ها در استان می تواند مشکلات را به حداقل برساند.

جراره خاطر نشان کرد: این تفاهمنامه شامل مواردی همچون مشارکت با قرارگاه تحول محلات جهت محرومیت زدایی از محلات، تکمیل و تجهیز سالن های ورزشی در سطح شهر، تجهیز کارگاه های محله ای و مشاغل خانگی در قالب اشتغال زایی محلات و........‌است و ما به دنبال تعامل و همکاری بین شورای شهر، شهرداری و سپاه هستیم و امیدواریم با این همکاری ها موجب افزایش رضایتمندی مردم شویم و مشکلات شهروندان به حداقل برسد و شاهد توسعه، آبادانی و پیشرفت شهر باشیم.