مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان ایلام: مسیر ایلام -مهران به مدت ۷ روز مسدود می شود

ایلام-مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان ایلام گفت: به علت انجام عملیات راهسازی، مسیر ایلام -مهران در منطقه صالح آباد از روز چهارشنبه به مدت ۷ روز مسدود می شود.