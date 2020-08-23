مسیر ایلام -مهران به مدت ۷ روز مسدود می شود

نورالله دلخواه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: به علت انجام عملیات کارگاهی در محور ایلام - مهران (صالح آباد) این محور از تاریخ ۹۹/۶/۵ لغایت ۹۹/۶/۱۲ مسدود است.
وی افزود: مسیر جایگزین ایلام - جاده قدیم صالح آباد سه راهی ماربره و ایلام - ملکشاهی - ترشابه است.
وی به تأثیر مثبت اقدامات ایمنسازی راهها در کاهش سوانح رانندگی اشاره کرد و افزود: ایمن سازی راههای مواصلاتی خصوصاً نصب نیوجرسی موجب کاهش چشمگیر حوادث ترافیکی و تصادفات جادهای میشود.
دلخواه یادآور شد: محور ارتباطی ایلام به مهران بواسطه برگزاری کنگره عظیم اربعین حسینی و صادرات کالا از مرز بین المللی سپهبد شهید سلیمانی از اهمیت خاصی برخوردار است.
