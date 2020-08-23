صادرکنندگان چگونه رفع تعهد ارزی کنند؟

به گزارش خبرگزاری مهر، گمرک ایران در اطلاعیهای خطاب به صادرکنندگان و فعالان اقتصادی ۴ نکته را برای نحوه رفع تعهد ارزی اعلام کرد که به شرح زیر است:
_ چنانچه کارت بازرگانی شما به دلیل عدم رفع تعهد ارزی تعلیق شده است به منظور رفع تعلیق با در دست داشتن مستندات به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان یا دفتر توسعه خدمات بازرگانی سازمان توسعه تجارت ایران واقع در تهران مراجعه کنید.
_ صادرکنندگان غیرتولیدی که بین یک تا ۳۰ درصد دارای تعهد ارزی بوده تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۵ نسبت به رفع آن با در دست داشتن مستندات به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان یا دفتر توسعه خدمات بازرگانی سازمان توسعه تجارت ایران واقع در تهران مراجعه کنند. در صورت عدم مراجعه تا تاریخ یاد شده کارت بازرگانی مربوطه تعلیق خواهد شد.
_ صادرکنندگان تولیدی که دارای تعهد ارزی بوده تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ نسبت به رفع آن با در دست داشتن مستندات به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان یا دفتر توسعه خدمات بازرگانی سازمان توسعه تجارت ایران واقع در تهران مراجعه کنند. در صورت عدم مراجعه تا تاریخ یاد شده کارت بازرگانی مربوطه تعلیق خواهد شد.
_ صادرکنندگان غیرتولیدی که بین ۳۱ تا ۶۹ درصد دارای تعهد ارزی بوده تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ نسبت به رفع آن با در دست داشتن مستندات به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان یا دفتر توسعه خدمات بازرگانی سازمان توسعه تجارت ایران واقع در تهران مراجعه کنند. در صورت عدم مراجعه تا تاریخ یاد شده کارت بازرگانی مربوطه تعلیق خواهد شد.
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