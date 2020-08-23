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۲ شهریور ۱۳۹۹، ۱۰:۵۶

گمرک تشریح کرد:

صادرکنندگان چگونه رفع تعهد ارزی کنند؟

صادرکنندگان چگونه رفع تعهد ارزی کنند؟

گمرک ایران ، راه‌حل‌های رفع تعهد ارزی را برای صادرکنندگان تولیدی و غیرتولیدی اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، گمرک ایران در اطلاعیه‌ای خطاب به صادرکنندگان و فعالان اقتصادی ۴ نکته را برای نحوه رفع تعهد ارزی اعلام کرد که به شرح زیر است:

_ چنانچه کارت بازرگانی شما به دلیل عدم رفع تعهد ارزی تعلیق شده است به منظور رفع تعلیق با در دست داشتن مستندات به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان یا دفتر توسعه خدمات بازرگانی سازمان توسعه تجارت ایران واقع در تهران مراجعه کنید.

_ صادرکنندگان غیرتولیدی که بین یک تا ۳۰ درصد دارای تعهد ارزی بوده تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۵ نسبت به رفع آن با در دست داشتن مستندات به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان یا دفتر توسعه خدمات بازرگانی سازمان توسعه تجارت ایران واقع در تهران مراجعه کنند. در صورت عدم مراجعه تا تاریخ یاد شده کارت بازرگانی مربوطه تعلیق خواهد شد.

_ صادرکنندگان تولیدی که دارای تعهد ارزی بوده تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ نسبت به رفع آن با در دست داشتن مستندات به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان یا دفتر توسعه خدمات بازرگانی سازمان توسعه تجارت ایران واقع در تهران مراجعه کنند. در صورت عدم مراجعه تا تاریخ یاد شده کارت بازرگانی مربوطه تعلیق خواهد شد.

_ صادرکنندگان غیرتولیدی که بین ۳۱ تا ۶۹ درصد دارای تعهد ارزی بوده تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ نسبت به رفع آن با در دست داشتن مستندات به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان یا دفتر توسعه خدمات بازرگانی سازمان توسعه تجارت ایران واقع در تهران مراجعه کنند. در صورت عدم مراجعه تا تاریخ یاد شده کارت بازرگانی مربوطه تعلیق خواهد شد. 

کد مطلب 5005864

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