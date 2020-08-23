باوقار رئیس شورای شهر بندرعباس شد

به گزارش خبرنگار مهر، صبح یکشنبه در یکصد و هشتاد و نهمین جلسه شورای شهر بندرعباس، اسلام باوقار با ۹ رای به عنوان رییس شورا در سال چهارم دوره پنجم انتخاب شد.

در این جلسه فیصل دانش با ۷ رای نایب رئیس، بلارک با ۹ رای منشی اول، عسکری زاده با ۱۱ رای خزانه دار و منشی دوم شدند. دانش نیز همچنان سخنگویی شورا را بر عهده خواهد داشت.

اسلام باوقار در جلسه شورای اسلامی شهر بندرعباس، پس از پایان رای گیری و انتخاب به عنوان رئیس شورای شهر با بیان اینکه از اعتمادی که به بنده شد سپاسگزارم و امیدوارم بتوانم جواب این اعتماد را با عملکرد مناسب بدهم، بیان داشت: سال پایانی شورا بسیار مهم است و امیدوارم با هماهنگی و همکاری تمامی اعضای شورا در سال پایانی جایگاه حقیقی شورا را به همگان نشان دهیم و این هدف بدون همدلی و همکاری یکدیگر محقق نمی شود.

رئیس جدید شورای اسلامی شهر بندرعباس اظهار کرد: امیدوارم اعضای هیئت رئیسه جدید برای خدمتگزاری مردم همدل شوند و برای تحقق آن گام برداریم.

وی با تشکر از رضا حیدری زاده و فیصل دانش که به واسطه داوطلبی اسلام باوقار از نامزدی ریاست شورا انصراف دادند، تصریح کرد: امیدوارم بتوانم از تجارب این دو عضو باسابقه شورا استفاده کنم.

نائب رئیس شورای اسلامی شهر بندرعباس اظهارداشت: خانم جراره بسیاری از جاها یک تنه ایستاد و کار شورا را پیش برد و واقعا عملکرد یکساله جراره بر صندلی ریاست شورا جای تقدیر دارد.

فیصل دانش با تقدیر از برگزاری یک انتخابات بدون تنش و در کمال آرامش، تصریح کرد: قصد نامزدی برای ریاست شورای شهر داشتم اما احساس کردم اگر کوتاه بیایم آرامش بیشتری بر شورا حکمفرما می شود گرچه رایزنی های سیاسی و لابی های شورایی شد اما تصمیم گرفتم برای ریاست نامزد نشوم.

وی ادامه داد: باید افراد موثر و مفیدی برای کمیسیون ها انتخاب شوند تا بتوانیم اهداف عالی که همان خدمت صادقانه به مردم است، پیش رود.

دانش عنوان کرد: شورای شهر محل رفتارهای تند سیاسی نیست بلکه نهادی اجتماعی است گرچه برای رأی گیری های نشست های برگزار می شود اما این نشست ها کار سیاسی تلقی نشود و شورا با رفتارش می تواند نشان دهد که محل خدمت به مردم است.