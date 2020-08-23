به گزارش خبرنگار مهر، علی بیگ‌زاده صبح امروز در نشست شورای اداری خراسان شمالی که در محل سالن جلسات استانداری برگزار شد، اظهار کرد: طی هفته دولت سال جاری ۷۵۱ پروژه با اعتبار ۲ هزار و ۵۵۰ میلیارد و ۱۴۷ میلیون تومان در خراسان‌شمالی افتتاح و کلنگ زنی خواهد شد.

معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار خراسان شمالی ادامه داد: از این تعداد سهم شهرستان شیروان ۹۹ پروژه با سرمایه‌گذاری ۹۱۹ میلیارد ریال و سهم شهرستان جاجرم ۶۴ پروژه با اعتبار ۳۶ میلیارد و ۴۲۷ میلیون تومان است.

وی افزود: در شهرستان بجنورد نیز ۱۴۱ پروژه به ارزش ۲۸۴ میلیارد تومان افتتاح و کلنگ زنی خواهد شد.

بیگ‌زاده تصریح کرد: سهم شهرستان اسفراین ۱۲۹ پروژه با اعتبار ۵۲ میلیارد تومان و سهم شهرستان مانه و سملقان ۶۵ پروژه به ارزش ۵۹ میلیارد و ۷۷۳ میلیون تومان است.

معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار خراسان شمالی در انتها گفت: در شهرستان گرمه ۲۴ پروژه با سرمایه‌گذاری ۱۱ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان افتتاح و کلنگ زنی خواهد شد و همچنین در شهرستان راز و جرگلان ۸۲ پروژه و در شهرستان فاروج ۹۲ پروژه در دست اقدام خواهد بود.