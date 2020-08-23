۲ شهریور ۱۳۹۹، ۱۰:۵۶

همزمان با هفته دولت صورت می‌گیرد؛

گاز رسانی به ۶۶ روستا و ۱۲۷ مشترک صنعتی لرستان

خرم‌آباد- سرپرست شرکت گاز لرستان از گاز رسانی به ۶۶ روستا و ۱۲۷ مشترک صنعتی همزمان با هفته دولت در این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، کرم گودرزی امروز یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: با وجود شیوع ویروس کرونا و ایجاد محدودیت‌ها، با رعایت پروتکل‌های بهداشتی طی امسال کار گاز رسانی به ۱۰۰ روستای استان انجام شده است.

وی با اشاره به گاز رسانی به ۱۴۰ مشترک صنعتی از جمله نیروگاه خرم آباد، تلمبه خانه شهید سیفی آسار، شهرک صنعتی و مینی پالایشگاه پلدختر گفت: همچنین چهار طرح مقاوم سازی شبکه گاز در استان اجرایی شده است.

سرپرست شرکت گاز لرستان از افتتاح ۱۹۵ طرح گاز رسانی به اعتبار بیش از ۴۱۰ میلیارد ریال همزمان با هفته دولت در لرستان خبر داد و بیان داشت: این طرح‌ها شامل گاز رسانی ۶۶ روستا، ۱۲۷ مشترک صنعتی و بهره برداری از دو طرح ستادی است.

گودرزی تعداد شهرهای بهره مند از گاز در استان را ۲۶ شهر عنوان کرد و گفت: همچنین هزار و ۷۲۷ روستا از نعمت گاز بهره مند هستند.

وی بیان داشت: ضریب نفوذ گاز رسانی شهری در استان ۹۹.۸ درصد و در روستاها ۸۹ درصد است.

سرپرست شرکت گاز لرستان افزود: کار گاز رسانی به شهر «شول آباد» که آخرین شهر بدون گاز استان است در حال انجام است.

