وزیر دفاع درگذشت سرهنگ خلبان بالازاده را تسلیت گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر سرتیپ امیر حاتمی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، در پیامی خطاب به خانواده مرحوم بالازاده، درگذشت سرهنگ خلبان صمد بالازاده، از خلبانان پرافتخار دوران دفاع مقدس را تسلیت گفت.

متن پیام وزیر دفاع بدین شرح است؛

بسم الله الرحمن الرحیم

انا لله و انا الیه راجعون

با کمال تأسف و تالم درگذشت مجاهد صادق و خدمتگزار نظام مقدس جمهوری اسلامی مرحوم مغفور سرهنگ خلبان صمد بالازاده را تسلیت عرض نموده؛ از درگاه خداوند متعال برای آن فقید سعید رحمت الهی و همنشینی با همرزمان شهیدشان و برای بازماندگان محترم صبر و شکیبایی مسئلت می‌نمایم.

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

سرتیپ ستاد امیر حاتمی