یک طرح آبیاری تحت فشار در شهرستان تاکستان افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، هدایت الله جمالی پور استاندار قزوین به همراه قبادی معاون هماهنگی امور اقتصادی، طاهری فرماندار شهرستان تاکستان صبح یکشنبه با آیت الله اسلامی نماینده مردم استان در مجلس خبرگان رهبری و امام جمعه تاکستان دیدار و گفتگو کردند.

جمالی پور در این دیدار اظهار کرد: خدمات دولت در این شرایط سخت تحریم و فشارهای استکبار جهانی، ارزشمند و قابل دفاع است.

در ادامه این مراسم که با حضور رجب رحمانی نماینده تاکستان در مجلس شورای اسلامی برگزار شد، یک طرح آبیاری قطره‌ای بصورت تجمیعی «عمومی» در شهرستان تاکستان افتتاح و به بهره برداری رسید.

این طرح در مساحت ۴۸ هکتار اجرا شده و ۹۰ بهره بردار در این طرح مشارکت دارند.

برای اجرای این طرح ۹ میلیارد و ۳۱۲ میلیون ریال هزینه شده است که از این میزان ۳ میلیارد و ۸۸۲ میلیون ریال یارانه دولتی و با مشارکت بهره برداران هزینه شده است.

با افتتاح و بهره برداری از این طرح زمینه اشتغال ۷ نفر بصورت غیر مستقیم در منطقه فراهم شده است.