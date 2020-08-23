  1. استانها
  2. قزوین
۲ شهریور ۱۳۹۹، ۱۱:۰۱

همزمان با هفته دولت

یک طرح آبیاری تحت فشار در شهرستان تاکستان افتتاح شد

یک طرح آبیاری تحت فشار در شهرستان تاکستان افتتاح شد

قزوین- همزمان با اولین روز از هفته دولت یک طرح آبیاری نوین در شهرستان تاکستان افتتاح و به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، هدایت الله جمالی پور استاندار قزوین به همراه قبادی معاون هماهنگی امور اقتصادی، طاهری فرماندار شهرستان تاکستان صبح یکشنبه با آیت الله اسلامی نماینده مردم استان در مجلس خبرگان رهبری و امام جمعه تاکستان دیدار و گفتگو کردند.

جمالی پور در این دیدار اظهار کرد: خدمات دولت در این شرایط سخت تحریم و فشارهای استکبار جهانی، ارزشمند و قابل دفاع است.

در ادامه این مراسم که با حضور رجب رحمانی نماینده تاکستان در مجلس شورای اسلامی برگزار شد، یک طرح آبیاری قطره‌ای بصورت تجمیعی «عمومی» در شهرستان تاکستان افتتاح و به بهره برداری رسید.

این طرح در مساحت ۴۸ هکتار اجرا شده و ۹۰ بهره بردار در این طرح مشارکت دارند.

برای اجرای این طرح ۹ میلیارد و ۳۱۲ میلیون ریال هزینه شده است که از این میزان ۳ میلیارد و ۸۸۲ میلیون ریال یارانه دولتی و با مشارکت بهره برداران هزینه شده است.

با افتتاح و بهره برداری از این طرح زمینه اشتغال ۷ نفر بصورت غیر مستقیم در منطقه فراهم شده است.

کد مطلب 5005912

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها