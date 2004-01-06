اسراييل به عمد به دنبال ايجاد فضاي تنش و هياهو در منطقه است

به گزارش خبرگزاري مهر ، اسامه الباز در گفتگو با خبرگزاري سوريه "سانا" گفت : مشكلات عراق تنها با خروج اشغالگران آمريكايي و انگليسي از عراق و تدوين قانون اساسي دايمي توسط منتخبان ملت عراق و حفظ وحدت ارضي و ملي اين كشور حل خواهد شد.

مشاور سياسي رئيس جمهور مصر گفت : اسراييل به عمد به دنبال ايجاد فضاي تنش و بي ثباتي و هياهو در منطقه است و براي منزوي كردن سوريه تلاش مي كند . وي تاكيد كرد : سوريه هرگز تسليم باج خواهي هاي اسراييل نخواهد شد.

اسامه الباز به اوضاع رقت بار ملت فلسطين اشاره كرد و آن را نتيجه سياست كشتار و تخريب اشغالگران اسراييلي بر ضد اين ملت خواند. وي طرح گسترش شهرك سازي از سوي رژيم صهيونيستي در جولان اشغالي را محكوم به شكست خواند. الباز ابراز اميدواري كرد كه اشغال جولان سوريه هرچه زودتر پايان يابد.