به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، «خلیل الحیه» عضو ارشد جنبش مقاومت اسلامی حماس در سخنانی اعلام کرد که رژیم صهیونیستی مسئول اصلی افزایش تنش‌ها در نوارغزه است.

بر اساس این گزارش، وی در این خصوص گفت: تل آویو همچنان به محاصره نوارغزه و ارتکاب جنایت علیه ساکنان این منطقه ادامه می‌دهد. بنابراین، مقاومت حق طبیعی ما در برابر اشغالگران است.

الحیه در ادامه یادآور شد: پیامی که ما می‌خواهیم به قاتلان کودکان فلسطینی برسانیم این است که سلسله تلاش‌های خصمانه آنها موجب عقب نشینی ملت فلسطین و صرف نظر کردن آن از حقوق خود نمی‌شود.

این عضو ارشد حماس تأکید کرد: ما هیچگاه از تهدیدات صهیونیست‌ها نترسیده و نخواهیم ترسید؛ سَرهای ما ارزشمندتر از سَرهایی نیست که مردم فلسطین در راه جهاد تقدیم کرده‌اند.