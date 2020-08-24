افتتاح ۱۴۹ پروژه عمرانی به مناسبت هفته دولت در شهرضا

ناصر اسدی در گفت و گو با خبرنگار مهر از افتتاح ۱۴۹ پروژه عمرانی در هفته دولت در شهرضا خبر داد و اظهار داشت: امسال با توجه به شرایط تحریم‌های اقتصادی و بحث بیماری کرونا و با توجه به کمبودهای دارویی، فشار اقتصادی که هزینه‌های قابل توجهی را به بهداشت و درمان کشور وارد کرده است، توانستیم پروژه‌های خوبی را با همکاری بخش خصوصی افتتاح و کلنگ زنی کنیم.

وی با بیان این که امیدواریم با اقدامات دولت شاهد رفع مشکلات در بحث کمبودهای پزشکی باشیم، افزود: از کادر درمان شهرستان تشکر می‌کنم که با پیگیری‌های خوبی که انجام دادند در روزهای آینده شاهد گشایش در بحث درمان شهرستان باشیم.



فرماندار شهرضا با بیان این که بخشی از این پروژه‌ها مربوط به تسهیلات دولتی که پرداخت شده و بخش دیگر مربوط به خود سرمایه گذاران در بخش‌های مختلف و بخشی دیگر اعتبارات دولت بوده است، افزود: مهمترین پروژه‌ها مربوط به بخش جهاد کشاورزی است که با استفاده از تسهیلات دولت و بخش خصوصی به افتتاح و بهره برداری می‌رسد.

اسدی بیان داشت: در حوزه‌ی عمران شهری و روستایی خدمات خوب و قابل توجهی انجام شده است که به عنوان نمونه چند پروژه را در شهرضا افتتاح و بهره برداری می‌کنیم و یک پروژه هم کلنگ زنی می‌شود.

فرماندار شهرضا افزود: در حوزه‌ی عمران روستایی اقدامات خوب و مؤثری شده که تعداد قابل توجهی برمی گردد به حوزه‌ی دهیاری‌های شهرستان و اقدامات بنیاد مسکن شهرستان که در بهسازی پروژه‌های روستایی و اصلاح معابر روستا اقدامات خاص و خوبی انجام شده است.

اسدی گفت: در حوزه‌ی صنعت و معدن پروژه‌هایی را داریم که در هفته‌ی جاری که بخش خصوصی سرمایه گذاری کرده در شهرک صنعتی رازی افتتاح و به بهره برداری می‌رسد.

وی تصریح کرد: در حوزه‌ی حمل نقل و جاده‌ای پروژه‌های خوبی داریم که یکی از آنها مدتی است که بهره برداری شده و در این هفته رسماً افتتاح می‌کنیم، پروژه جاده‌ی شهرضا به سمت مبارکه است که بخشی از آن پروژه احداثی است و بخشی روکش آسفالت این مسیر است که سال قبل انجام شده و تاکنون به بهره برداری نرسیده بود.

فرماندار شهرضا گفت: در حوزه‌ی آب و فاضلاب پروژه‌هایی را داریم هم در سطح روستایی و شهری که بخشی از آن آماده است و همزمان با بقیه پروژه‌ها مورد بهره برداری قرار می‌دهیم.

اسدی خاطر نشان کرد: پروژه‌های دیگر در بخش آموزش پرورش، کمیته امداد، پست و بخشداری مرکزی است.