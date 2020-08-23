قادر به پیاده کردن سیاست هایمان در مدیترانه شرقی هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه در مراسم «تحویل سیستم های جدید دریایی» در منطقه توزلای استانبول، گفت: توسعه و گسترش صنایع دفاعی ترکیه با اقتدار ادامه دارد.

اردوغان در این مراسم که با تحویل شناورهای اقدام سریع و شناورهای نیروهای ویژه دریایی همراه بود، اعلام کرد: به دلیل پیشرفت سیاسی، اقتصادی و تکنولوژیکی کشورمان، قادر به پیاده کردن سیاست‌مان در مدیترانه شرقی، اژه، بالکان، قفقاز و آفریقا و سایر مناطق هستیم.

وی افزود: کشورهایی که به لحاظ فناوری صنایع دفاعی ضعیف و وابسته هستند نمی‌توانند به آینده خود امیدوار باشند. صنایع دفاعی حوزه‌ای نیست که بتوان در آن مکث و درنگ کرد. باید تلاش خود را برای ارتقا، پیشرفت و توسعه در این عرصه انجام دهیم. کسانی که از توسعه و پیشرفت ترکیه ناراحت هستند برای آسیب به کشورمان تمام تلاش خود را می‌کنند.

رئیس جمهور ترکیه تصریح کرد: ما تمام توطئه و دسیسه‌های پلید علیه دموکراسی ترکیه را خنثی کرده و به راه خود ادامه می‌دهیم. هدف ما تاسیس زیرساخت‌ها برای عدم هرگونه وابستگی در عرصه صنایع دفاعی است. ترکیه یکی از ده کشور جهان است که توانایی طراحی و تولید کشتی‌های جنگی خود را دارد. امروز در مراسم تحویل دو قایق ناجی و آموزش غواصی، دو قایق نیروهای ویژه دریایی و ۸ قایق تندرو به نیروهای دریایی کشور حضور داریم.

وی ادامه داد: در عرصه صنایع دفاعی باید به مرحله بالاتری برسیم و به دنبال آن باشیم که در رده کشورهای تولید کننده، پیشرو و الگو قرار بگیریم. هدف‌مان، همانگونه که در ساخت انواع پهپاد پیشرفت چشمگیری داشتیم در زمینه ساخت شناورهای بدون سرنشین و خودکنترلی (هوشمند) نیز به فناوری لازم دست یافته ایم.