به گزارش خبرنگار مهر، خدابخش مرادی نافچی شامگاه یکشنبه در جلسه ستاد محرم در محل استانداری زنجان، گفت: تاکنون برنامه‌های دهه محرم در استان توسط هیئت‌های مذهبی بسیار خوب بوده و این مهم قابل تقدیر و قدر دانی است.

وی اظهار کرد: براساس مصوبه ستاد کرونا برگزاری مراسم یوم العباس همانند سال های گذشته نیست و باید تدابیری اتخاذ شود تا این برنامه به صورت مجازی با شکوه برگزار شود.

معاون امنیتی و سیاسی استانداری زنجان، گفت: از دهیاران و فرمانداران درخواست می‌شود از ورود روستاییان به شهر زنجان خود داری کنند و این مهم توسط فرمانداران اطلاع رسانی شود.

مرادی نافچی تاکید کرد: رسانه‌ها و صدا و سیما پروتکل‌های بهداشتی را به خوبی اطلاع رسانی و زیر نویس کنند تا مردم استان با رعایت پروتکل‌های بهداشتی عزاداری کنند.

وی با بیان اینکه نیروی انتظامی استان و بسیج و سپاه نسبت به توجیه هیئت‌های مذهبی اقدام کنند تا دچار مشکل نشویم، گفت: ما به یوم العباس افتخار می‌کنیم و ارزوی ما این است که باشکوه برگزار می‌شد ولی امکان پذیر نیست.

معاون امنیتی و سیاسی استانداری زنجان، تصریح کرد: تبلیغات اسلامی استان به عنوان رئیس کار گروه عزاداری متولی برنامه است حتماً مداحان و هیئت‌های مذهبی اطلاع رسانی کنند که یوم العباس برگزار نمی‌شود و زیارت عاشورا برگزار خواهد شد.

نافچی با انتقاد از وضعیت مناسب سازی فضای شهری زنجان برای محرم، گفت: شهرداری زنجان باید نسبت به فضا سازی شهری محرم توجه ویژه داشته باشد.

وی ابراز کرد: ذبح قربانی در مکان‌هایی که شهرداری پیش بینی کرده باید انجام شود تا شاهد مشکلی در استان نباشیم.

معاون امنیتی و سیاسی استانداری زنجان، افزود: عزاداری‌ها دراستان منظم و به خوبی برگزار می‌شود و تمام مردم پروتکل‌های بهداشتی را رعایت کرده و پروتکل های بهداشتی می‌شود.

مرادی نافچی یاد آورشد: تبلیغات محیطی لازم برای کمک‌های مومنانه در استان مورد توجه قرار گیرد و بنرهایی در این خصوص نصب شود و تبلیغات اسلامی مدیریت کند.

وی گفت: رسانه‌ها محبان امام حسین، (ع) هستند واطلاع رسانی لازم در خصوص رعایت پروتکل‌های بهداشتی را داشته باشندواطلاع رسانی طوری نباشد که باعث سو استفاده برخی‌ها شود.