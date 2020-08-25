مشکل آب شرب ۶۶۷ خانوار روستایی در شهرستان قوچان حل شد

جواد سعادتی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: برای رفع مشکل کمبود آب روستای ۳۲۴ خانواری فرخان سفلی شهرستان قوچان ارسال آب تانکری در دستور کار قرار گرفت، همچنین نسبت به تهیه پمپ و لوازم و خرید لوله پلی اتیلن، به منظور انتقال آب تانکر سیار به مخزن هوایی ۴۰ متر مکعبی روستا اقدام شد.

مدیر امور آب و فاضلاب قوچان گفت: با توجه به مشکل کمبود آب در فصل تابستان در اقدامی خیرخواهانه و با مشارکت مردم و همکاری دهیار و شورای روستاهای مجتمع یوسفخان، یک حلقه چاه شخصی با دبی ۳ لیتر برثانیه به مدار آب این روستا اضافه شد.

مدیر امور آب و فاضلاب قوچان با بیان اینکه برای انتقال آب این چاه به مخزن بتنی ۸۰ متر مکعبی ۲۰۰ متر لوله‌گذاری انجام شد، بیان کرد: با این عملیات بخشی از کمبود آب شرب این مجتمع ۳۴۳ خانواری برطرف شد.