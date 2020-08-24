شمار قربانیان کرونا در جهان از مرز ۸۰۰ هزار نفر گذشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، در یکشنبه (۲۳ اوت ۲۰۲۰) شمار افرادی که در سرتاسر جهان بر اثر ابتلاء به بیماری ویروسی جدید کووید -۱۹ جان خود را از دست داده اند، از رقم ۸۰۰،۰۰۰ تن گذشت.

در میان تمام کشورهای جهان، سه کشور ایالات متحده، برزیل و هند از لحاظ شمار قربانیان این بیماری در صدر فهرست قرار گرفتند.

طبق محاسبات انجام شده رویترز که بر مبنای داده‌های دوهفته منتهی به جمعه گذشته انجام شد، بطور متوسط هر ۲۴ ساعت حدود ۵،۹۰۰ تن در اثر ابتلاء به بیماری کووید -۱۹ جان می‌بازند. این رقم معادل ۲۴۶ قربانی در هر ساعت، یا یک قربانی در هر ۱۵ ثانیه است.

شایان ذکر است که نرخ مرگ و میر همچنان رو به افزایش است و ظرف ۱۷ روز از ۷۰۰،۰۰۰ نفر به ۸۰۰،۰۰۰ نفر رسیده است؛ به طوری که در بازه زمانی مشابه نیز از ۶۰۰ هزار نفر به ۷۰۰ هزار نفر افزایش یافت.